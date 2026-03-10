Prima pagină » Tehnologie » Meta achiziționează Moltbook pentru a accelera dezvoltarea agenților AI

Grupul american Meta Platforms, compania-mamă a Facebook, a anunțat marți că a achiziționat Moltbook, o platformă de social networking creată special pentru agenți de inteligență artificială.
Meta achiziționează Moltbook pentru a accelera dezvoltarea agenților AI
10 mart. 2026, 17:56, Știrile zilei

Potrivit companiei, fondatorii Moltbook, Matt Schlicht și Ben Parr, se vor alătura diviziei Meta Superintelligence Labs, condusă de Alexandr Wang. Cei doi urmează să înceapă activitatea în cadrul Meta pe 16 martie, conform Axios, citată de Reuters.

Decizia prin care Meta achiziționează Moltbook reflectă o tendință mai amplă în industrie, în care marile companii tehnologice se grăbesc să preia startup-uri și experți capabili să dezvolte agenți AI autonomi, capabili să execute sarcini reale.

Moltbook a fost lansat la finalul lunii ianuarie ca un experiment de nișă: o platformă asemănătoare Reddit, unde boți AI schimbă cod, idei și chiar „bârfe” despre creatorii lor umani.

În scurt timp, platforma a devenit un punct central al dezbaterii privind cât de aproape sunt computerele de a dobândi o inteligență similară celei umane. Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a minimalizat fenomenul Moltbook, catalogându-l drept posibilă modă trecătoare, dar a subliniat potențialul tehnologiei din spatele proiectului.

Succesul rapid al Moltbook a scos la iveală și vulnerabilități. Compania de securitate cibernetică Wiz a descoperit o breșă majoră care a expus mesaje private, peste 6.000 de adrese de e-mail și mai mult de un milion de acreditări. Problema a fost remediată după ce Wiz a contactat echipa Moltbook.

Deși Meta nu a făcut publice detaliile financiare ale tranzacției, achiziția confirmă strategia companiei de a investi agresiv în inteligența artificială și în dezvoltarea agenților autonomi, considerați următoarea frontieră a industriei tech.

