Inteligența Artificială, folosită de CE pentru a detecta alimente contaminate și focare de toxiinfecții aleimentare

Comisia Europeană a prezentat marți o nouă platformă de inteligență artificială, TraceMap, care va fi folosită pentru a accelera detectarea fraudelor alimentare, a alimentelor contaminate și a focarelor de toxiinfecție alimentară în întreaga UE.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Cosmin Pirv
10 mart. 2026, 16:08, Social

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, noul instrument va consolida siguranța consumatorilor și va ajuta autoritățile naționale să lucreze într-un mod mai eficace.

Astfel, TraceMap va utiliza IA pentru a îmbunătăți evaluările riscurilor în materie de siguranță alimentară, prin simplificarea accesului la date critice și prin analizarea acestor date, precum și pentru a identifica rapid legăturile dintre operatori și expediții.

De asemenea, va fi monitorizat întregul lanț de aprovizionare agroalimentar, odată ce va fi identificat un risc, permițând rechemarea mai rapidă a produselor nesigure sau frauduloase.

TraceMap este disponibilă de marți autorităților naționale din toate statele membre, permițându-le să direcționeze mai bine controalele și să realizeze investigații mai amănunțite.

CE anunță că platforma va îmbunătăți precizia controalelor, va accelera detectarea operatorilor suspecți și va ajuta investigatorii să detecteze fraudele alimentare și focarele de toxiinfecție alimentară și să elimine rapid de pe piață produsele neconforme.

TraceMap ajută statele membre să elimine lacunele, să abordeze vulnerabilitățile și să își consolideze măsurile antifraudă în sectorul agroalimentar. De asemenea, va permite un control mai bun al mărfurilor importate.

