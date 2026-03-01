Prima pagină » Economic » Nvidia formează o alianță ca rețelele 6G să fie construite pentru inteligența artificială

Nvidia formează o alianță ca rețelele 6G să fie construite pentru inteligența artificială

Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, vrea ca viitoarele rețele 6G să fie construite astfel încât să poată susține pe scară largă servicii și dispozitive bazate pe inteligență artificială.
Iulian Moşneagu
01 mart. 2026, 12:44, Economic

Nvidia colaborează cu un grup de companii de telecomunicații, inclusiv Nokia, SoftBank Group și T-Mobile US, care se vor angaja să construiască rețele de generația a șasea bazate pe computere și software capabile să folosească inteligența artificială pentru a ajuta la direcționarea traficului radio în mod sigur și eficient, informează Bloomberg.

5G, bun pentru voce și date, însă nu pentru AI

Schimbarea este necesară din cauza numărului foarte mare de dispozitive care vor fi conectate la rețele în viitor și a cerințelor lor mai complexe, a transmis Nvidia duminică.

Generația actuală, 5G, a fost proiectată să conecteze oamenii prin voce și date. Ea nu este capabilă să susțină utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale, a subliniat Nvidia.

„Rețelele de astăzi pur și simplu nu sunt pregătite pentru scenariile de utilizare de mâine”, a declarat Ronnie Vasishta, care conduce business-ul și strategia Nvidia în telecom. „În era AI, totul se schimbă. Rețelele vor livra inteligență, nu doar pentru oameni pe telefoanele lor, ci și pentru mașini”.

Rețelele de telecomunicații vor avea nevoie de „de sute de mii de ori” mai multă eficiență, pentru că nu există suficient spectru radio care să susțină noile utilizări, a mai spus Vasishta.

Nvidia vrea să crească pe piața telecom

Producătorul de cipuri, ale cărui echipamente se află în centrul exploziei AI, încearcă să își creeze o piață nouă și să elimine un potențial obstacol. Nvidia oferă deja versiuni ale cipurilor, computerelor și software-ului său pentru utilizarea în rețele și speră să își extindă această linie de business.

În același timp, compania are nevoie ca inteligența artificială să se răspândească în mai multe domenii pentru a continua să alimenteze cererea și să susțină costurile centrelor de date. Fără rețele wireless pregătite pentru trafic AI, viziunea Nvidia despre o lume plină de roboți umanoizi și mașini autonome ar putea să se materializeze mai lent.

La fiecare aproximativ un deceniu, industria telecom trece la o nouă generație de tehnologie wireless, următorul „G”. În perioada premergătoare stabilirii standardelor care definesc parametrii noului hardware și software, companiile formează alianțe pentru a orienta industria într-o direcție despre care cred că le va favoriza produsele. Această abordare are rezultate mixte și a fost subminată de inițiative concurente care, uneori, au întârziat noi implementări sau au dus la crearea de rețele incompatibile.

