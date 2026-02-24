Lockheed Martin a testat pe F-35 un sistem de identificare în luptă bazat pe inteligență artificială

Testul a avut loc la baza aeriană Nellis din statul american Nevada, unde un model de învățare automată dezvoltat de Lockheed Martin a fost integrat în sistemul de fuziune a informațiilor al avionului F-35. Modelul a rezolvat ambiguități între emițătoare și a îmbunătățit conștientizarea situației pentru pilot, reducând timpul necesar luării deciziilor.

Potrivit companiei, inginerii au utilizat un instrument automatizat pentru a eticheta noi tipuri de emițători, au reantrenat modelul AI în câteva minute și au încărcat versiunea actualizată pentru următorul zbor, toate în cadrul aceluiași ciclu de planificare a misiunii.

Lockheed Martin susține că integrarea acestei tehnologii în sistemul de misiune al F-35 permite piloților să înțeleagă mai rapid amenințările din teren, într-un context în care timpul de reacție este esențial. Compania afirmă că va continua dezvoltarea capabilității pentru a crește fiabilitatea și precizia modelului.

„Este o demonstrație a tehnologiei de generația a șasea integrată pe o platformă de generația a cincea”, a declarat Jake Wertz, vicepreședinte F-35 Combat Systems în cadrul Lockheed Martin Aeronautics. El a subliniat că reprogramarea modelului AI la sol și disponibilitatea actualizărilor pentru misiunea următoare reprezintă un avantaj tactic important într-un mediu de securitate aflat în schimbare rapidă.

Compania investește de mai mulți ani în dezvoltarea inteligenței artificiale pentru a face sistemele sale mai eficiente și mai interconectate. Rezultatele testului Project Overwatch vor contribui la etapele viitoare de dezvoltare și la eventuale planuri de integrare operațională.

Avionul F-35 este utilizat în prezent de 12 țări, iar flota globală numără aproape 1.300 de aeronave operaționale, potrivit datelor companiei. Lockheed Martin afirmă că va continua modernizarea software-ului și integrarea soluțiilor bazate pe AI pentru a menține competitivitatea platformei pe termen lung.