Prima pagină » Știrile zilei » Lockheed Martin a testat pe F-35 un sistem de identificare în luptă bazat pe inteligență artificială

Lockheed Martin a testat pe F-35 un sistem de identificare în luptă bazat pe inteligență artificială

Lockheed Martin a anunțat că a testat cu succes, în zbor, o capabilitate de identificare în luptă îmbunătățită cu inteligență artificială, integrată în sistemul avionului F-35. Demonstrația, denumită Project Overwatch, marchează prima utilizare în zbor a unui model tactic AI care generează o identificare independentă afișată direct pilotului.
Lockheed Martin a testat pe F-35 un sistem de identificare în luptă bazat pe inteligență artificială
Sursa Foto: Lockheed Martin Aeronautics Photo by Angel DelCueto
Rareș Mustață
24 feb. 2026, 14:37, Știri externe

Testul a avut loc la baza aeriană Nellis din statul american Nevada, unde un model de învățare automată dezvoltat de Lockheed Martin a fost integrat în sistemul de fuziune a informațiilor al avionului F-35. Modelul a rezolvat ambiguități între emițătoare și a îmbunătățit conștientizarea situației pentru pilot, reducând timpul necesar luării deciziilor.

Potrivit companiei, inginerii au utilizat un instrument automatizat pentru a eticheta noi tipuri de emițători, au reantrenat modelul AI în câteva minute și au încărcat versiunea actualizată pentru următorul zbor, toate în cadrul aceluiași ciclu de planificare a misiunii.

Lockheed Martin susține că integrarea acestei tehnologii în sistemul de misiune al F-35 permite piloților să înțeleagă mai rapid amenințările din teren, într-un context în care timpul de reacție este esențial. Compania afirmă că va continua dezvoltarea capabilității pentru a crește fiabilitatea și precizia modelului.

„Este o demonstrație a tehnologiei de generația a șasea integrată pe o platformă de generația a cincea”, a declarat Jake Wertz, vicepreședinte F-35 Combat Systems în cadrul Lockheed Martin Aeronautics. El a subliniat că reprogramarea modelului AI la sol și disponibilitatea actualizărilor pentru misiunea următoare reprezintă un avantaj tactic important într-un mediu de securitate aflat în schimbare rapidă.

Compania investește de mai mulți ani în dezvoltarea inteligenței artificiale pentru a face sistemele sale mai eficiente și mai interconectate. Rezultatele testului Project Overwatch vor contribui la etapele viitoare de dezvoltare și la eventuale planuri de integrare operațională.

Avionul F-35 este utilizat în prezent de 12 țări, iar flota globală numără aproape 1.300 de aeronave operaționale, potrivit datelor companiei. Lockheed Martin afirmă că va continua modernizarea software-ului și integrarea soluțiilor bazate pe AI pentru a menține competitivitatea platformei pe termen lung.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
Gandul
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
De la jurist în Ucraina la bonă și menajeră în România. „Poți să fii o menajeră, dar asta nu înseamnă că nu ești om cu studii sau că ești mai prejos de cineva”
Libertatea
Simptomele diabetului de tip 1 pot apărea rapid la copii și bebeluși. Semnalele de alarmă pe care părinții nu trebuie să le ignore
CSID
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Promotor