Prima pagină » Politic » Lockheed Martin donează României un sistem de dronă VXE30 de aproape un milion de euro. Ce serviciu secret va folosi echipamentul

Guvernul a aprobat joi acceptarea donației din partea Lockheed Martin Global Inc. a unui sistem de dronă VXE30, în valoare de peste 920.000 de euro, care va fi dat în administrarea SPP pentru a sprijini și eficientiza misiunile operative ale serviciului.
Sursă foto: lockheedmartin.com
Gabriel Pecheanu
11 dec. 2025, 14:58, Politic

Executivul a aprobat joi hotărârea privind acceptarea unei donații din partea companiei americane Lockheed Martin Global Inc., constând într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, evaluat la 920.262 de euro. Echipamentul va fi trecut în administrarea Serviciului de Protecție și Pază (SPP).

Potrivit Executivului, sistemul va sprijini îndeplinirea misiunilor operative ale SPP, contribuind la menținerea unui nivel ridicat de eficiență și siguranță în acțiunile specifice.

Donația permite instituției să își optimizeze resursele, fără costuri suplimentare pentru statul român.

Guvernul subliniază că noul echipament va facilita monitorizarea și intervenția în situații care necesită mijloace tehnice avansate, consolidând capacitățile operaționale ale SPP.

