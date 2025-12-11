Laura Vicol, atac virulent la Recorder: „Justiția e manipulată cu unghiuri selectate, cu emoție împinsă până la limită, cu concluzii prestabilite”

Laura Vicol iese la atac împotriva publicației Recorder, pe care o acuză de inginerii emoționale, menite să împingă publicul înspre o direcție țintită.

Ea crede că „o parte a presei construiește narațiuni toxice, fără responsabilitate și fără respect pentru adevăr”.

Vicol se consideră o „țintă convenabilă”, a cărei imagine e manipulată de Recorder în așa fel încât să atragă emoția negativă a publicului.

„Românii au fost împinși spre o singură concluzie”

„Vreau să explic cui are urechi să audă și doreşte să analizeze pertinent și obiectiv două situații halucinante care se repetă și care arată, încă o dată, modul în care o parte a presei construiește narațiuni toxice, fără responsabilitate și fără respect pentru adevăr.

Prima situație este deja cunoscută: ziua procesului de insolvență Nordis.

Exact atunci Recorder a lansat acel reportaj trunchiat, construit pe jumătăți de adevăr și pe emoție negativă, menit să stârnească furie și ură împotriva mea și împotriva unei companii românești.

Ținta principală? Începerea demolării unui candidat la prezidențiale și excluderea mea din Comisia Juridică, sucisem deja gâtul multor vipere.

S-a văzut efectul: atacuri, amenințări, judecăți publice înaintea oricărei clarificări. Ei au dat verdictul, românii au fost împinși spre o singură concluzie, iar eu am fost, pentru ei, doar ținta convenabilă într-o poveste pe care și-au dorit să o controleze”, a scris Vicol pe contul personal de Facebook, la puțină vreme după apariția filmului Recorder.

„Unghiuri selectate, cu emoție împinsă până la limită”

În opinia lui Vicol, ancheta Recorder este o „manipulare” la adresa Justiției, „cu unghiuri selectate, cu emoție împinsă până la limită, cu concluzii prestabilite”.

Vicol se simte atacată, dar spune că refuză să se retragă dintr-o ecuație complicată, în care presa, Justiția și publicul pare că sunt într-o continuă tatonare, într-un conflict care nu pare să se stingă niciodată.

„A doua situație s-a întâmplat aseară. Recorder lovește din nou, de data asta într-o zonă care ar trebui să fie protejată de orice manipulare: Justiția.

Un nou material construit pe aceeași rețetă — cu unghiuri selectate, cu emoție împinsă până la limită, cu concluzii prestabilite.

Dar știți ce este cu adevărat uluitor? Judecătorii intervievați. Judecători care vorbesc despre sistem, despre colegi, despre situații pe care le prezintă ca adevăr absolut, dar… fără să spună cine sunt cu adevărat ei înșiși. (…)”.

Qui prodest?

Vicol crede că acest narativ controlat e de natură să compromită însăși încrederea publicului în instituțiile statului și se întreabă cui folosește această „demolare sistematică”.

Când astfel de practici sunt îndreptate împotriva Justiției, nu mai este vorba doar de o persoană sau de o companie.

Este vorba de încrederea publicului într-o putere a statului.

Iar această încredere, odată distrusă, nu se reconstruiește cu un nou reportaj.

Eu nu cer să mă apere nimeni. M-am apărat mereu singură.

Dar nu pot să tac când văd același mecanism care m-a lovit pe mine fiind folosit acum pentru a lovi Justiția.

De aceea întreb direct, fără ocolișuri:

Cui folosește această demolare sistematică?

Cui servește această campanie de decredibilizare, făcută cu aceeași rețetă cu care au încercat să mă pună la zid?

Nu Justiției.

Nu oamenilor cinstiți care își fac meseria.

Nu celor care cred în stat, în lege, în adevăr.

Dar poate că exact asta este miza.

Și dacă asta e direcția în care vor să împingă România, manipulată, divizată și fără încredere în propriul stat, atunci am un singur răspuns:

Nu cu mine, nu fără să expun fiecare atac făcut din întuneric.

Rămân!”, a scris Vicol.