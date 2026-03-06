Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”

Întrebat dacă acesta consideră că Inteligența Artificială ar trebui sau nu să joace un rol mai important în Justiție, judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin a precizat:

„Da, dar nu în zona de decizie și de analiza judecătorului. Eu mă ocup la Consiliul de partea de informatică, inclusiv de zona asta, și cel puțin atât timp cât o să am un cuvânt de spus. Nu o să fiu de acord cu intrarea inteligenței artificiale pe zona de analiză și decizie a judecătorului. Asta este ceea ce ne face judecători. Eu nu spun că aplicațiile de inteligență artificială nu o pot face”, a declarat Drăgușin.

Acesta a dat ca exemplu și zona în care tehnologia AI ar putea fi folosită.

„Noi avem în hotărârea judecătorească o parte introductivă care rezumă declarațiile părților din sală. Aici noi avem deja un instrument care face rezumatul ăsta în mod automat, dar asta nu e nici o zonă nici de analiză. Și mai avem mecanisme pe sarcini repetitive care ajută grefierii și ajută și judecătorii. Și acolo sunt absolut de acord condițiile deficitului de grefier. Evident că orice ajutor e bun”, a declarat Drăgușin.

Instrumente AI, dezvoltate chiar de judecători

Drăgușin precizează că CSM a dezvoltat, alături de Institutul Politehnic, programe care folosesc tehnologia AI.

„Am dezvoltat cu resurse proprii și grație colegilor noștri – unul dintre ei e chiar judecător, e președintele Tribunalului București acum – care e implicat, e și IT-st, dar și judecător. Și asta a fost un lucru foarte bun pentru simplu motiv că e mult mai bine să faci instrumentul din poziția de judecător știind exact ce îți trebuie, a fost o simbioză foarte bună.

Avem instrumentele, mai avem niște proiecte în derulare alături de colegii de la Institutul Politehnic și sperăm să preluăm cât mai mult. Ideea e să creăm un fel de asistent al judecătorului care să-i facă documentare sau, practic, să ajute. Adică în zona de suport acolo absolut de acord și există preocupare, dar nu în zona de analiză decizie”, a declarat Drăgușin.

Tehnologia AI nu poate «clona» raționamentul analitic al judecătorului

Acesta a explicat exact de ce tehnologia AI nu ar trebui să înlocuiască raționamentul judecătorului. Drăgușin a precizat că AI-ul nu poate replica formula umană de analiză a magistraților.

„Din multiple rațiuni, inclusiv halucinațiile pe care le produc instrumentele de inteligență artificială și care sunt celebre. În Portugalia există deja un judecător sancționat disciplinar pentru motivare cu instrumente similare. În Franța, citeam dimineață, că există un caz disciplinar la nivelul avocaților.

Iar în Statele Unite, unde lucrurile astea sunt mai avansate, ei vorbesc de lucrurile astea deja de vreo 10-15 ani – acolo deja există practică destul de stufoasă – cu avocați care au venit cu documente, cu cauze inventate și așa mai departe. Dar problema principală e că judecătorul trebuie să rămână să își păstreze formula de analiză umană, care nu poate fi replicată de instrumentele de inteligență artificială”, a explicat Drăgușin.

Reamintim că discuția referitoare la implicarea AI în Justiție a fost adusă în vorbă de Radu Marinescu, ministrul Justiției, care preciza: „astfel de instrumente vor ajuta foarte mult la eficientizarea actului de justiție”.