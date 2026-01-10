Radu Marinescu vorbește despre o posibilă introducere a inteligenței artificiale în Justiție

Întrebat, în cadrul unui interviu-fulger dacă ar prefera dacă ar prefera, pe plan personal, inteligența nativă sau inteligența artificială, Marinescu a răspuns: „Inteligența nativă care va trebui, apoi, să funcționeze și în zona aceasta de inteligență artificială, care va fi probabil foarte semnificativă în viitor”, a declarat Marinescu.

Acesta a adăugat: „Ne preocupă foarte mult utilizarea unor instrumente de inteligență artificială, inclusiv în activitatea din Justiție și sunt convins că astfel de instrumente vor ajuta foarte mult la eficientizarea actului de justiție, păstrând însă elementul cu care am început: inteligența nativă – inteligența judecătorului, a procurorului – care vor fi elementul definitiv în ce privește decizia”, a declarat Marinescu.