Summit global la New Delhi: Liderii lumii caută un consens pentru reglementarea inteligenței artificiale

Acest summit anual pentru guvernanța AI continuă discuțiile tensionate începute anul trecut la Paris. Scopul principal este crearea unui set de norme globale coordonate. Totuși, rămâne de văzut dacă statele vor reuși să adopte o poziție comună sau dacă interesele divergente vor prevala, mai scrie Euronews.

Perspectiva europeană: Inovație în condiții de siguranță

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a pus accent pe necesitatea unui mediu digital sigur, dând ca exemplu riscurile reprezentate de deepfake-urile generate fără consimțământ. El a subliniat că tehnologia nu trebuie să fie controlată doar de câteva mari corporații.

Macron a respins ideea că reglementările stricte ar încetini progresul în Europa. „Europa nu este concentrată orbește pe reglementare. Este un spațiu pentru inovație și investiții, dar este și un spațiu sigur, iar spațiile sigure câștigă pe termen lung”, a punctat liderul francez. Totodată, acesta a susținut conceptul de „AI suveran”, care să promoveze o economie incluzivă și protecția mediului.

Viziunea Indiei: Tehnologia ca resursă universală

Premierul Narendra Modi a evidențiat latura umanistă a dezvoltării tehnologice. El a mai afirmat că AI ar trebui să fie un instrument pus în slujba tuturor oamenilor.

„Direcția Indiei în privința AI este clară: este o resursă comună în beneficiul întregii umanități”, a declarat Modi. El a vorbit despre o nouă etapă a evoluției, în care oamenii și sistemele inteligente „co-creează și co-evoluează”, bazându-se pe integrarea valorilor etice în codul tehnologic.

Apelul industriei: Reguli urgente, dar echilibrate

Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, a avertizat că o concentrare excesivă a puterii tehnologice în mâini puține este periculoasă. „Avem nevoie urgentă de reglementare, așa cum avem pentru alte tehnologii puternice”, a afirmat el. De asemenea, a mai reiterat și necesitatea unui acces democratic la AI, fără a sufoca însă inovația prin restricții prea aspre.

La rândul său, Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, a atras atenția asupra vitezei accelerate de dezvoltare a acestor sisteme. El a estimat că AI ar putea depăși performanțele umane în multe domenii în viitorul apropiat. Dealtfel el a comparat viitoarele centre de date cu „o țară de genii”. Deși vede beneficii imense în medicină sau economie, Amodei a avertizat asupra riscurilor legate de pierderea locurilor de muncă și utilizarea greșită a tehnologiei.

O absență notabilă a fost cea a lui Bill Gates. Deși co-fondatorul Microsoft figura pe lista vorbitorilor principali, acesta s-a retras înainte de eveniment. Fundația sa a transmis că decizia a fost luată pentru ca atenția summitului să rămână concentrată pe temele prioritare de pe agendă.