Pentagonul amenință să întrerupă colaborarea cu Anthropic în disputa privind măsurile de siguranță în domeniul IA

Pentagonul analizează posibilitatea de a încheia relația cu compania de inteligență artificială Anthropic după luni de negocieri privind limitările pe care aceasta le impune asupra utilizării modelelor sale AI în scopuri militare, potrivit unui oficial citat de Axios.
15 feb. 2026, 07:40, Știri externe

Oficialii americani susțin că departamentul apărării dorește ca marile companii de tehnologie să permită armatei să utilizeze instrumentele lor de inteligență artificială pentru „toate scopurile legale”, inclusiv pentru dezvoltare de arme, colectarea de informații și operațiuni pe câmpul de luptă, însă Anthropic nu a acceptat aceste condiții.

Potrivit raportului, relația Pentagon-Anthropic se află sub presiune după luni de discuții privind eliminarea restricțiilor asupra modului în care modelele AI ar putea fi folosite în operațiuni sensibile.

În timp ce alte companii importante din domeniul AI, precum OpenAI, Google și xAI, au încheiat acorduri pentru a furniza instrumentele lor, Anthropic a refuzat să cedeze pe anumite limitări etice.

Un purtător de cuvânt al Anthropic a declarat că nu au discutat cu Pentagonul utilizarea modelului AI Claude în operațiuni specifice, precizând că discuțiile s-au concentrat pe politici de utilizare — inclusiv limite stricte privind armele complet autonome sau supravegherea masivă — și nu pe operațiuni actuale.

Implicațiile relației comerciale

Wall Street Journal a raportat că modelul Claude, dezvoltat de Anthropic, a fost folosit în operațiuni militare ale SUA pentru capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro, prin intermediul unui parteneriat cu Palantir. Această utilizare a adăugat noi tensiuni în negocierile dintre Pentagon și compania de inteligență artificială.

Pe de altă parte, Pentagonul cere ca instrumentele AI să fie disponibile și pe rețelele clasificate fără restricțiile standard impuse utilizatorilor comerciali, ceea ce ar permite forțelor armate să folosească aceste tehnologii în contexte critice de securitate națională.

Cu contracte importante în joc și cu un rol tot mai mare al inteligenței artificiale în strategiile de apărare, decizia finală privind relația Pentagon-Anthropic ar putea modela modul în care tehnologiile AI sunt integrate în domeniul militar în următorii ani.

