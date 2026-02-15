Prima pagină » Știri externe » Vizita lui Marco Rubio în Ungaria, sprijin pentru Viktor Orban într-un moment electoral critic?

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urmează să efectueze o vizită oficială de două zile la Budapesta, începând de duminică, într-un context politic extrem de tensionat pentru premierul ungar Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani.
Vizita lui Marco Rubio în Ungaria, sprijin pentru Viktor Orban într-un moment electoral critic?
15 feb. 2026, 08:27, Știri externe

Potrivit unei analize publicate de The Times, deplasarea diplomatului american are ca scop principal exprimarea sprijinului politic față de liderul de la Budapesta, care se confruntă cu o provocare electorală fără precedent.

Alegerile parlamentare din aprilie ar putea schimba radical scena politică ungară. Viktor Orban este contestat de Peter Magyar, fost membru al guvernului, al cărui partid, Tisza, conduce în sondajele de opinie.

Un studiu realizat la începutul lunii februarie indică un scor de 53% pentru Tisza, comparativ cu 37% pentru Fidesz, partidul premierului.

Vizita lui Marco Rubio în Ungaria are loc pe fondul criticilor interne tot mai intense la adresa guvernării Orban, legate de costul ridicat al vieții, problemele din sistemul de sănătate, acuzațiile de corupție și un scandal de abuz sexual într-un orfelinat de stat, care a declanșat proteste masive în decembrie.

Alinierea cu strategia SUA și Donald Trump

Sprijinul Washingtonului pentru Viktor Orban se înscrie în noua strategie națională a SUA, publicată în decembrie, care prevede susținerea „partidelor patriotice europene”. Donald Trump l-a lăudat recent pe Orban, numindu-l „un lider puternic și influent” și „un câștigător”.

Viziunea lui Trump asupra Europei este adesea comparată cu cea a președintelui rus Vladimir Putin, care l-a descris pe Orban drept un garant al identității naționale maghiare. În același timp, Ungaria rămâne cel mai apropiat aliat al Moscovei din cadrul Uniunii Europene și un stat membru NATO.

Vizita lui Marco Rubio în Ungaria și impactul limitat asupra electoratului

În ciuda sprijinului extern, analiștii politici consideră că vizita lui Marco Rubio în Ungaria nu va avea un impact decisiv asupra rezultatului alegerilor.

Transparency International a desemnat recent Ungaria drept cea mai coruptă țară din UE pentru al patrulea an consecutiv. Potrivit experților, alegătorii ungari sunt mai preocupați de problemele interne decât de politica externă, iar sprijinul lui Trump rămâne popular în principal în rândul electoratului fidel lui Orban.

