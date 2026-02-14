Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio, discurs istoric la Conferința de Securitate din München: „Noi, americanii, vom fi întotdeauna un copil al Europei”

La Conferința de Securitate de la München, Marco Rubio a transmis că SUA rămân alături de Europa și nu renunță la alianța transatlantică, chiar dacă a criticat unele decizii ale liderilor europeni.
Marco Rubio. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
14 feb. 2026, 14:06, Știri externe

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a transmis sâmbătă un mesaj de solidaritate în cadrul Conferinței de Securitate de la München.

El a spus că Statele Unite rămân alături de Europa și nu intenționează să se îndepărteze de relația transatlantică, scriu Reuters și The Guardian. În același timp, secretarul american a spus că liderii europeni au făcut greșeli politice și au nevoie de o schimbare de direcție.

Citește AICI restul declarațiilor făcute de Marco Rubio, dar și ale liderilor europeni, în cadrul Conferinței de Securitate.

Participanții, diplomați și oficiali din domeniul securității, au primit într-un mod pozitiv mesajul său.

Deși a criticat anumite decizii ale liderilor europeni, tonul discursului a fost diferit față de intervenția vicepreședintelui JD Vance de anul trecut.

Atunci, acesta a afirmat că principala amenințare pentru Europa vine din probleme interne, cum este cenzura și slăbirea democrației, nu din pericole externe ca Rusia.

„Într-o perioadă în care titlurile din presă anunță sfârșitul erei transatlantice, să fie cunoscut și clar tuturor că acesta nu este nici scopul, nici dorința noastră, pentru că pentru noi, americanii, casa noastră poate fi în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna un copil al Europei”, a spus Marco Rubio.

Discursul său a avut, totuși, puține referiri concrete. Rubio nu a vorbit de Rusia, considerată principalul adversar geopolitic al Europei, și nici nu a rostit numele NATO, principala alianță de securitate a continentului.

