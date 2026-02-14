„Sunt mai tânăr. Nu mai are mult timp la dispoziție”. Zelenski își compară vârsta cu cea a lui Putin

La Conferința de Securitate de la München, președintele Volodimir Zelenski a comentat situația președintelui rus, Vladimir Putin, spunând despre acesta că se află „într-o poziție dificilă”, scrie Le Figaro.
„Nu mai are mult timp la dispoziție”, a spus Volodimir Zelenski într-un interviu pentru POLITICO, vineri, 13 februarie, referindu-se la vârsta lui Vladimir Putin, care a împlinit 73 de ani pe 7 octombrie.
Speculațiile despre sănătatea liderului de la Kremlin circulă de ani de zile în mass-media și pe rețelele sociale. S-a vehiculat o perioadă despre Vladimir Putin că ar suferi de unele boli, precum cancer sau Parkinson, dar informații confirmate nu există.
„Cred că și Putin se află într-o poziție dificilă. Pot vorbi cu dumneavoastră și vă pot strânge mâna; nu mi-e frică și vreau să schimb lucrurile”, a declarat Zelenski.
Președintele ucrainean a făcut referire, în cadrul interviului, la refuzul președintelui rus, Vladimir Putin, de a acorda interviuri presei occidentale.
„Deci sunt un om liber și sunt mai tânăr decât Putin”, a mai spus Zelenski la Munchen.
Volodimir Zelenski, în vârstă de 48 de ani, și-a continuat apoi ideea pe un ton mai serios, dar tot a făcut atacuri personale la adresa rivalului său rus.
„Nu, nu, credeți-mă, e important. Nu are mult timp, știți. Slavă Domnului, nu are mult timp.”, a spus președintele ucrainean.