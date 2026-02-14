„Sunt mai tânăr. Nu mai are mult timp la dispoziție”. Zelenski își compară vârsta cu cea a lui Putin

La Conferința de Securitate de la München, președintele Volodimir Zelenski a comentat situația președintelui rus, Vladimir Putin, spunând despre acesta că se află „într-o poziție dificilă”, scrie Le Figaro.

„Nu mai are mult timp la dispoziție”, a spus Volodimir Zelenski într-un interviu pentru POLITICO, vineri, 13 februarie, referindu-se la vârsta lui Vladimir Putin, care a împlinit 73 de ani pe 7 octombrie.

Speculațiile despre sănătatea liderului de la Kremlin circulă de ani de zile în mass-media și pe rețelele sociale. S-a vehiculat o perioadă despre Vladimir Putin că ar suferi de unele boli, precum cancer sau Parkinson, dar informații confirmate nu există.

„Sunt mai tânăr decât Putin.”

„Cred că și Putin se află într-o poziție dificilă. Pot vorbi cu dumneavoastră și vă pot strânge mâna; nu mi-e frică și vreau să schimb lucrurile”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a făcut referire, în cadrul interviului, la refuzul președintelui rus, Vladimir Putin, de a acorda interviuri presei occidentale.

„Deci sunt un om liber și sunt mai tânăr decât Putin”, a mai spus Zelenski la Munchen.

Volodimir Zelenski, în vârstă de 48 de ani, și-a continuat apoi ideea pe un ton mai serios, dar tot a făcut atacuri personale la adresa rivalului său rus.

„Nu, nu, credeți-mă, e important. Nu are mult timp, știți. Slavă Domnului, nu are mult timp.”, a spus președintele ucrainean.