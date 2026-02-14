Record în domeniul feroviar. Cea mai lungă conexiune subterană va avea peste 60 km și va costa 8,5 miliarde de euro

Cea mai lungă conexiune subterană va permite trenurilor să circule între orașele Innsbruck din Austria și Fortezza din Italia, potrivit Express. Costul estimat al construcției se ridică la suma uimitoare de 8,54 miliarde de euro. Impresionantul obiectiv, numit Tunelul Brenner, este în construcție și se va întinde pe o lungime totală de 55 de kilometri.

Totuși, conexiunea va mai avea un tunel inaugurat în 1997. Tunelul din valea Inn se află la sud de Innsbruck și are 12,7 kilometri. Tunelul Brenner ar trebui să fie gata în 2032 și va fi legat de Tunelul din valea Inn ajungându-se astfel la o legătură subterană de 64 de kilometri. Constructorii spun că va fi cea mai lungă conexiune feroviară subterană din lume.

Tot în Europa se va construi și cel mai lung tunel feroviar din lume. Spre deosebire de tunelul dintre Austria și Italia, acesta va fi realizat dintr-un singur segment. Utilajele de găurit uriașe vor realiza un tunel lung de 57,5 de kilometri în Munții Alpi pentru a lega rețelele feroviare de mare viteză din Franța și Italia. Linia va conecta orașele Lyon și Torino. Prețul este de 25 de miliarde de euro și se preconizează că tunelul va fi finalizat până în 2033.

În prezent, cel mai mare tunel din lume este Gotthard din Elveția, de 57,1 kilometri.