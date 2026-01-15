Austria pregătește introducerea serviciului militar de la 16 ani: și femeile ar putea fi incluse

În iunie 2025, ministrul apărării Klaudia Tanner a înființat un comitet însărcinat cu elaborarea de planuri pentru serviciul militar obligatoriu. Decizia a venit ca răspuns la situația de securitate din regiune. Comitetul este format din 23 de membri și își va prezenta recomandările marți.

Modelul „8+2″ are susținători în comitet

Potrivit ziarului austriac, două modele sunt considerate cele mai fezabile în cercurile politice. Unul dintre acestea este modelul „8+2″, care se bucură de popularitate în cadrul comitetului.

Conform acestui model, serviciul militar obligatoriu ar avea o durată de opt luni. Ar urma apoi perioade de instruire de două luni. Durata serviciului civil ar fi prelungită la douăsprezece luni.

Al doilea model, preferat de SPÖ potrivit unor surse, ar menține perioada de serviciu de bază la șase luni. Ar reintroduce însă cerința de a urma câteva săptămâni sau luni de pregătire practică.

Neos se opune prelungirii serviciului militar

Proiectul ar putea stârni dezbateri în cadrul guvernului. Partidul Neos nu susține propunerea.

„Ne-am opus întotdeauna prelungirii serviciului militar. Acest lucru nu face parte din programul guvernului. În prezent, nu văd o majoritate politică pentru acest lucru”, a declarat Douglas Hoyos, secretarul general al Neos.

Model elvețian și recrutarea femeilor, propuse pe termen lung

Raportul menționează și alte opțiuni. Printre acestea se numără un model de tip elvețian, care prevede patru luni de serviciu militar și câteva luni de pregătire practică.

Ca scenarii pe termen lung, sunt propuse două modele suplimentare. Acestea prevăd serviciul militar obligatoriu și pentru femei. Modelul ar putea urma exemplul altor țări care au introdus deja acest sistem.

Aceste două opțiuni ar fi fezabile doar pe termen lung. Austria ar trebui mai întâi să-și adapteze infrastructura și sistemul de apărare. Un astfel de acord este oricum puțin probabil din punct de vedere politic. Ministrul Tanner respinge serviciul militar obligatoriu pentru femei până la realizarea egalității deplină între sexe.

Germania a introdus deja examenul medical obligatoriu

În Germania, decizia a fost deja luată. De la 1 ianuarie 2026, toți bărbații cu vârsta de peste 18 ani sunt obligați să se prezinte la un examen medical de recrutare. Aproximativ 700.000 de tineri născuți în 2008 sau mai târziu vor primi o notificare și o convocare pentru înregistrare.

Serviciul militar va continua să fie voluntar. Potrivit ministrului apărării Boris Pistorius, acest lucru va fi suficient.