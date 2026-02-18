Prima pagină » Știrile zilei » Boarding Pass: Nicușor Dan a plecat în SUA, la Consiliul pentru Pace, cu avionul lui Ion Țiriac. Cât costă deplasarea

Jurnaliștii Boarding Pass dau detalii despre aeronava închiriată de Administrația Prezidențială, pentru deplasarea președintelui Nicușor Dan, în SUA, la Consiliul pentru Pace. În trecut, cu același tip de aeronavă, a mers în vizite costisitoare din bani publici și fostul președinte, Klaus Iohannis.
Sorina Matei
18 feb. 2026, 15:09, Știrile zilei

Administrația Prezidențială ar fi închiriat un avion privat pentru deplasarea președintelui Nicușor Dan în SUA, relatează Boarding Pass.

Nicușor Dan nu se va deplasa în Washington DC cu aeronava militară Spartan, pe care a folosit-o până acum în deplasările oficiale și cu care a avut probleme la decolare și la Paris, în ianuarie 2026, din cauza vremii nefavorabile.

Avionul pe care Palatul Cotroceni l-a închiriat din flota lui Ion Țiriac este capabil să-l transporte pe președintele Dan fără escală între capitalele România și SUA.

Este vorba de un Bombardier Global 6000, capabil să transporte până la 14 pasageri, iar aeronava este deținută de omul de afaceri Ion Țiriac.

Cu toate că avionul aparține omului de afaceri, aeronava ar fi înmatriculată în Austria și este operată de compania aeriana Avcon Jet, dezvăluie Boarding Pass.

Modelul Global 6000, produs de canadienii de la Bombardier, poate zbura fără escală până la 11.000 de kilometri și are motoare Rolls Royce.

Costul estimativ pentru închirierea unei asemenea aeronave, pentru un zbor dus – întors, între București și Washington DC ar fi de circa 170.000 – 200.000 de euro, susțin jurnaliștii.

Avionul nu va ateriza pe aeroporturile civile ale Americii, ci va ateriza la o bază militară apropiată de Washington DC.

Și Klaus Iohannis, menționează jurnaliștii Boarding Pass, a zburat în trecut cu aeronave private, plătind între 250.000 și 300.000 de euro pe călătorie. Sursele Boarding Pass relatează că pentru vizita în Washington DC din 2024, Klaus Iohannis a plătit, prin Administrația Prezidențială, din bani publici, sume de 450.000 de euro.

