Copiii străini din Austria care nu vorbesc bine limba germană sunt obligați să participe la cursuri de vară

Austria introdusese deja în 2018 clase speciale pentru copiii care nu vorbesc limba germană, unde aceștia sunt separați de colegii lor timp de câteva ore pe zi, tot cu scopul de a le promova integrarea, potrivit Le Figaro.

Acesta a fost un proiect emblematic al coaliției conservatorilor (ÖVP) și extremei drepte (FPÖ) la acea vreme, dar a fost denunțat de Verzi drept „clase de ghetou”.

Noua legislație adoptată miercuri și introdusă de coaliția formată din conservatori, social-democrați și liberali, prevede revenirea copiilor care frecventează aceste clase speciale și cursuri de sprijin – aproximativ 49.000 de copii cu vârsta de până la 15 ani, conform cifrelor din 2025 – pe băncile școlii în ultimele două săptămâni din cele nouă săptămâni de vacanță de vară.

„Limba germană este cheia succesului academic și a unei vieți de succes”, a declarat ministrul educației, Christoph Wiederkehr, în fața Parlamentului înainte de vot. Sindicatul profesorilor austrieci a criticat măsura, argumentând că resursele necesare pentru noile clase ar fi mai bine utilizate pentru a consolida programele existente de educație specială. Această țară cu aproape 9,2 milioane de locuitori a atras de mult timp imigranți, precum și solicitanți de azil care fug din țările sfâșiate de război.