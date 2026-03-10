O anchetă ONU acuză Rusia de crime împotriva umanității pentru deportarea copiilor ucraineni

O comisie internațională de anchetă a ONU a acuzat marți Moscova de comiterea de „crime împotriva umanității” prin deportarea forțată a mii de copii ucraineni în Rusia și obstrucționarea returnării acestora, potrivit Le Figaro

„Dovezile adunate conduc comisia la concluzia că autoritățile ruse au comis crime împotriva umanității , și anume deportarea și transferul forțat, precum și dispariția forțată a copiilor”, a anunțat Comisia Internațională Independentă de Anchetă privind Ucraina într-un comunicat care însoțește publicarea unui raport la Geneva.

Această comisie a fost înființată în 2022 – la scurt timp după începerea ofensivei rusești în Ucraina – de către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului pentru a investiga diverse presupuse încălcări comise în contextul conflictului. În raportul lor, anchetatorii au constatat că autoritățile ruse au „deportat și transferat ilegal copii” încă de la începutul ofensivei lor și că au „întârziat în mod nejustificat repatrierea acestora”.

În plus, comisia subliniază că măsurile luate împotriva copiilor deportați „au încălcat dreptul internațional umanitar și dreptul internațional al drepturilor omului” și nu au fost ghidate de interesul superior al copilului. Deși până în prezent a confirmat expulzarea sau transferul a 1.205 copii, comisia indică faptul că autoritățile ruse „au deportat sau transferat mii de copii din zonele pe care le-au ocupat în Ucraina”.

Rusia a susținut că a mutat copii ucraineni pentru a-i proteja

Problema este extrem de sensibilă în Ucraina și rămâne esențială pentru fiecare nouă rundă de negocieri pentru un potențial acord de pace între Kiev și Moscova. Potrivit Kievului, aproape 20.000 de copii ucraineni au fost luați cu forța de la începutul invaziei. Rusia a susținut că a mutat unii copii ucraineni din casele sau orfelinatele lor pentru a-i proteja de amenințarea ostilităților.

Cu toate acestea, comisia subliniază că dreptul internațional umanitar impune ca evacuările să fie „temporare și întemeiate pe motive imperative de sănătate (…) sau de securitate”. Totuși, potrivit anchetatorilor, 80% dintre copiii expulzați sau transferați în cazurile examinate de comisie nu s-au întors acasă.

Comisia internațională de anchetă nu este recunoscută de Rusia

În ceea ce privește Ucraina, raportul își exprimă îngrijorarea cu privire la definiția prea largă și interpretarea uneori distorsionată a infracțiunii de „colaborare” cu inamicul. De asemenea, raportează încălcări comise în timpul mobilizării militare, cum ar fi detențiile ilegale și presiunile și violențele împotriva obiectorilor de conștiință. Comisia internațională de anchetă, care nu este recunoscută de Moscova, își va prezenta raportul joi în fața celei de-a 61-a sesiuni ordinare a Consiliului pentru Drepturile Omului de la Geneva.