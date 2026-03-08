Prima pagină » Știri externe » Atacurile asupra Iranului au ucis 200 de copii, anunță Ministerul Sănătății

Atacurile asupra Iranului au ucis 200 de copii, anunță Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății din Iran spune că atacurile aeriene ale Statelor Unite și Israel au ucis 200 de copii și aproximativ 200 de femei de la începutul războiului.
Atacurile asupra Iranului au ucis 200 de copii, anunță Ministerul Sănătății
Nițu Maria
08 mart. 2026, 14:40, Știri externe

Ministerul Sănătății din Iran a transmis că atacurile aeriene ale Statele Unite și Israel au provocat moartea a 200 de copii sub 12 ani și aproximativ 200 de femei de la începutul conflictului.

Declarația a fost făcută de Hossein Kermanpour, purtătorul de cuvânt al ministerului, într-o postare pe X.

„Aceștia se numără printre cele peste 1.200 de persoane ucise în război”, a declarat Hossein Kermanpour. El a adăugat că peste 10.000 de civili au suferit răni, inclusiv 1.400 de femei.

Oficialul iranian a precizat că infrastructura sanitară a fost grav lovită de atacuri, nouă spitale fiind scoase din funcțiune, iar 14 ambulanțe au fost „distruse”.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
Ce amendă primești, în 2026, dacă locuiești la bloc și refuzi accesul administratorului sau președintelui asociației de locatari, în apartamentul tău
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Ea este Elena, românca dispărută de șase zile în Italia. Poliția cere ajutor: „Oricine are informații să sune la 112”
Libertatea
Ce este interzis să faci pe 9 martie, de Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Dacă nu ții cont de aceste lucruri, vei avea ghinion tot anul
CSID
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor