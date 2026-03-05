Pete Hegseth spune că Iranul face o „greșeală de calcul” crezând că SUA își va încetini atacurile

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că Statele Unite nu au de gând să încetinească operațiunile militare împotriva Iranului, scriu CNN și Sky News.

Oficialul american a transmis că Washingtonul rămâne hotărât să continue ofensiva și că liderii iranieni interpretează greșit situația dacă se așteaptă la o reducere a acțiunilor militare.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă organizate la sediul Comandamentului Central al SUA. Hegseth a afirmat că determinarea americană rămâne mare, chiar și după pierderea a șase militari americani într-un atac recent.

„Iranul speră că nu putem susține acest lucru, ceea ce este o greșeală de calcul foarte gravă pentru IRGC din Iran”, a spus el la o conferință de presă la sediul Comandamentului Central al SUA.

„Vedeți, nu există lipsă de voință americană aici. Ne amintim și ne onorăm pe cei șase căzuți, pe cei șase pe care îi vom primi în curând la Dover, care au dat totul pentru țara lor și pentru această misiune. Ne amintim de ei. Dar ne amintim de ei rededicându-ne și mai fervent acestei misiuni.”, a declarat Hegseth.

Armata americană a confirmat identitatea celor șase militari care au murit duminică într-un atac cu drone asupra unei baze militare din Kuweit. Aceștia făceau parte dintr-o unitate de sprijin logistic a Rezervei Armatei din statul Iowa.

Secretarul Apărării a mai susținut că operațiunea militară americană împotriva Iranului se desfășoară conform planului stabilit de Pentagon.

El a transmis că ofensiva nu a ajuns nici pe departe la final și că armata americană dispune de resursele necesare pentru a continua conflictul.

Pete Hegseth a mai declarat că Iranul interpretează greșit capacitatea Statelor Unite de a susține o confruntare militară de durată. Potrivit lui, forțele americane au suficiente muniții și echipamente pentru a continua atacurile.

„Calendarul nostru este al nostru și numai al nostru.”, a declarat acesta.

El a subliniat că operațiunea militară se află încă într-o fază timpurie și a afirmat că Statele Unite „abia începuseră să lupte și să lupte decisiv”.