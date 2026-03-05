Prima pagină » Știri externe » Donald Trump afirmă că Iranul a încercat să negocieze oprirea războiului

Donald Trump afirmă că Iranul a încercat să negocieze oprirea războiului

Donald Trump spune că Iranul a încercat să contacteze SUA pentru a face o înțelegere care să oprească războiul, însă el susține că este prea târziu.
Donald Trump afirmă că Iranul a încercat să negocieze oprirea războiului
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
06 mart. 2026, 00:18, Știri externe

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Iranul ar fi încercat să ia legătura cu Statele Unite pentru a discuta o posibilă înțelegere care să ducă la încheierea conflictului.

Afirmația a fost făcută la Casa Albă, în timp ce liderul american a vorbit despre evoluția operațiunilor militare, relatează CNN.

Donald Trump a spus că reprezentanți iranieni au transmis mesaje în care au sugerat dorința de a ajunge la un acord. „Sună, spun: «Cum facem o înțelegere?»”, a spus Trump la Casa Albă.

„Am spus: «Ați întârziat puțin și vrem să luptăm acum mai mult decât ei.»”, a declarat Trump.

Președintele american a lăudat în aceeași conferință acțiunile armatei SUA și a susținut că operațiunile militare produc rezultate importante pe câmpul de luptă. El a afirmat că forțele americane „continuă să demoleze total inamicul”.

Trump nu a oferit detalii despre persoanele din partea Iranului care ar fi transmis aceste mesaje și nici nu a precizat dacă discuțiile au dus la inițierea unor negocieri reale pentru un armistițiu.

Totuși, informații apărute în presa americană indică faptul că autoritățile iraniene au trimis semnale indirecte către Washington. Potrivit CNN, serviciile de informații iraniene ar fi transmis Statelor Unite mesaje care sugerează disponibilitatea pentru discuții despre modul în care războiul ar putea lua sfârșit.

În același timp, oficiali americani au declarat că nu există negocieri oficiale în desfășurare. Ei consideră că orice posibilă soluție diplomatică rămâne puțin probabilă în perioada imediat următoare, în contextul intensificării confruntărilor militare din regiune.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cum a răspuns Oana Țoiu când a fost întrebată de reporterul Gândul dacă fata lui Victor Ponta a încercat să sară peste rând?
Gandul
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
Libertatea
Ai prin casă această monedă românească? Poți primi până la 4.500 de lei pe ea. Detaliile care o fac valoroasă
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor