Prima pagină » Politic » Fifor, către Bolojan: Românii blocați în zona de conflict sunt „o cheltuială de care nu vă pasă”

„Statul român are o obligație fundamentală: să-și protejeze cetățenii. Nu este o favoare și nici un gest de bunăvoință”, acuză deputatul PSD, Mihai Fifor, care cere premierului Ilie Bolojan intervenția de urgență pentru repatrierea românilor blocați în zonele de conflict.
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
04 mart. 2026, 13:50, Politic

Fifor întreabă retoric dacă „de cetățenii români blocați în zona de conflict se ocupă cineva” sau dacă Ilie Bolojan și Oana Țoiu îi consideră „tot o cheltuială de care nu vă pasă”. Deputatul PSD subliniază că, „dincolo de umilința de a li se cere bani pentru repatriere”, statul are o obligație pe care nu și-o asumă în prezent, într-un „stat român intrat în Bolojan retrograd”.

„Domnule Bolojan, poate totuși realizați că sunteți premierul României. Nu al USR și nici al unei facțiuni din PNL. Românii vă plătesc salariul tocmai pentru a le apăra interesele și pentru a-i proteja, mai ales în momente de criză. Inclusiv pe cei care sunt astăzi blocați în zona de conflict sau pe aeroporturile din regiune. Fără resurse financiare, aflați la limita rezistenței”, afirmă, miercuri, Fifor.

Deputatul PSD precizează că „nu vă putem cere empatie” și că „un USR-ist empatic încă nu am văzut”. Fifor dă ca exemple criza apei din Argeș și explozia din Sectorul 5, unde „oamenii au rămas singuri cu drama lor”.

Fifor îl acuză pe premierul Bolojan că „nu îi iubește pe români” și subliniază că „aici nici măcar nu este vorba despre iubire. Este vorba despre datorie. Datoria dumneavoastră față de cetățenii acestei țări”.

„Dacă tot nu ați fost capabili să preveniți această situație, măcar acum dați dovadă de responsabilitate. Treziți-vă și mobilizați instituțiile statului care știu ce au de făcut. Cereți activarea mecanismului european dacă voi nu sunteți în stare. Aduceți-i acasă pe români. Rapid. În siguranță. Așa cum fac toate celelate țări civilizate”, a conchis deputatul PSD.

