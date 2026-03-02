Erdogan denunță atacurile asupra Iranului: „Încălcare clară a dreptului internațional”

Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a condamnat atacurile recente ale SUA și Israelului asupra Iranului, calificându-le drept o „încălcare clară a dreptului internațional”, conform Reuters.

El a reafirmat solidaritatea Turciei cu poporul iranian, aflat sub impactul conflictului regional.

Turcia, membră NATO și vecină a Iranului, a îndemnat săptămâni la rând Washingtonul și Teheranul să găsească soluții prin negocieri, avertizând asupra riscurilor destabilizării regionale.

Președintele Turciei a declarat că tensiunile dintre Statele Unite și Iran au escaladat în conflict după provocările venite din partea Israelului.

„Ca vecin și frate al lor, împărtășim durerea poporului iranian”, a afirmat președintele turc în cadrul unei cine de rupere a postului din Ramadan la Ankara.

El a mai explicat că Turcia va intensifica contactele „la toate nivelurile” pentru a permite diplomația și a evita „lupte, război, tensiuni și masacre” în vecinătate.

Istoric, Turcia și Iranul au avut relații diplomatice importante. Deși s-au aflat de părți opuse în războiul civil din Siria, cele două țări au păstrat legături comerciale și cooperare în anumite domenii, în ciuda diferențelor politice.

„Întreaga noastră poziție cu privire la atacurile ilegale care vizează Iranul este în această linie”, a adăugat Erdogan, când a avertizat că lipsa unei „intervenții necesare” poate genera „repercusiuni grave” asupra securității regionale și globale.

„Nimeni nu poate face față poverii incertitudinilor economice și geopolitice pe care o astfel de perioadă le va provoca. Acesta este motivul pentru care acest incendiu trebuie stins înainte de a se mai intensifica,” a mai spus Erdogan.