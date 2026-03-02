Prima pagină » Politic » Ministrul Apărării: România nu a oferit sprijin pentru atacul împotriva Iranului și nu a primit solicitări de implicare

Ministrul Apărării: România nu a oferit sprijin pentru atacul împotriva Iranului și nu a primit solicitări de implicare

Ministrul Apărării spune că România nu a ajutat în niciun fel atacul împotriva Iranului și că nu a primit nicio cerere de implicare în acest conflict.
Ministrul Apărării: România nu a oferit sprijin pentru atacul împotriva Iranului și nu a primit solicitări de implicare
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Nițu Maria
03 mart. 2026, 00:37, Politic

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că România nu a avut niciun rol în acțiunile militare declanșate împotriva Iranului și că nicio infrastructură aflată pe teritoriul național nu a fost utilizată în acest scop.

Miruță a declarat că statul român nu a pus la dispoziție facilități, baze sau alte resurse care să contribuie la atacurile recente.

„Vă confirm că, de pe teritoriul naţional, România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seară sau când a fost iniţiat atacul împotriva Iranului. Nu s-au folosit, că am primit multe întrebări zilele astea la minister, s-a folosit de pe teritoriul naţional vreo facilitate pentru a ajuta un astfel de atac? Şi răspunsul pe care l-am primit de la şeful Statului Major este că nu”, a declarat ministrul Apărării, luni seară, la Euronews România.

În contextul tensiunilor din regiune, ministrul a fost întrebat dacă autoritățile de la București au primit vreo cerere de implicare, inclusiv pentru eventuale acțiuni desfășurate în Europa, după ce o bază militară britanică din Cipru a fost vizată de un atac iranian.

Radu Miruță a precizat că, până în prezent, nu există o astfel de solicitare oficială.

„Se întâmplă multe lucruri în primele zile ale unui astfel de atac militar şi sunt şi foarte multe informaţii care se împing într-o anumită direcţie. Eu vă spun oficial că România, până în acest moment, nu a primit o astfel de solicitare”, a răspuns ministrul.

El a explicat că poziția geografică a României face improbabil un scenariu în care o rachetă balistică sau o dronă lansată dinspre Iran să ajungă la obiective strategice din teritoriu fără să fie interceptată anterior.

„Şi dacă ajunge în faţa scutului de la Deveselu, este o capacitate defensivă extraordinar de performantă, prin faţa căreia garantat nu se poate trece”, a adăugat Miruţă.

Ministrul a mai spus că România nu a primit cereri de sprijin nici înainte de izbucnirea conflictului, nici după declanșarea acestuia, iar poziția oficială rămâne neschimbată.

„Nu ne-a fost solicitat de când a început acest conflict, nici înaintea lui, sprijin pentru acest conflict. Asta e situaţia astăzi, nu ne-a fost solicitat sprijin nici pentru demararea conflictului, nu ne-a fost solicitat sprijin nici după”, a mai afirmat Radu Miruţă.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Orașul din România în care O GARSONIERĂ se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026
Gandul
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor