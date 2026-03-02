Ministrul Apărării: România nu a oferit sprijin pentru atacul împotriva Iranului și nu a primit solicitări de implicare

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că România nu a avut niciun rol în acțiunile militare declanșate împotriva Iranului și că nicio infrastructură aflată pe teritoriul național nu a fost utilizată în acest scop.
Miruță a declarat că statul român nu a pus la dispoziție facilități, baze sau alte resurse care să contribuie la atacurile recente.
„Vă confirm că, de pe teritoriul naţional, România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seară sau când a fost iniţiat atacul împotriva Iranului. Nu s-au folosit, că am primit multe întrebări zilele astea la minister, s-a folosit de pe teritoriul naţional vreo facilitate pentru a ajuta un astfel de atac? Şi răspunsul pe care l-am primit de la şeful Statului Major este că nu”, a declarat ministrul Apărării, luni seară, la Euronews România.
În contextul tensiunilor din regiune, ministrul a fost întrebat dacă autoritățile de la București au primit vreo cerere de implicare, inclusiv pentru eventuale acțiuni desfășurate în Europa, după ce o bază militară britanică din Cipru a fost vizată de un atac iranian.
Radu Miruță a precizat că, până în prezent, nu există o astfel de solicitare oficială.
„Se întâmplă multe lucruri în primele zile ale unui astfel de atac militar şi sunt şi foarte multe informaţii care se împing într-o anumită direcţie. Eu vă spun oficial că România, până în acest moment, nu a primit o astfel de solicitare”, a răspuns ministrul.
El a explicat că poziția geografică a României face improbabil un scenariu în care o rachetă balistică sau o dronă lansată dinspre Iran să ajungă la obiective strategice din teritoriu fără să fie interceptată anterior.
„Şi dacă ajunge în faţa scutului de la Deveselu, este o capacitate defensivă extraordinar de performantă, prin faţa căreia garantat nu se poate trece”, a adăugat Miruţă.
Ministrul a mai spus că România nu a primit cereri de sprijin nici înainte de izbucnirea conflictului, nici după declanșarea acestuia, iar poziția oficială rămâne neschimbată.
„Nu ne-a fost solicitat de când a început acest conflict, nici înaintea lui, sprijin pentru acest conflict. Asta e situaţia astăzi, nu ne-a fost solicitat sprijin nici pentru demararea conflictului, nu ne-a fost solicitat sprijin nici după”, a mai afirmat Radu Miruţă.