Emiratele Arabe avertizează asupra provocărilor care vor urma în acest „moment istoric"

Conflictul actual din Orientul Mijlociu este un „moment istoric plin de provocări”, a declarat pentru CNN un înalt oficial din Emiratele Arabe Unite (EAU), adăugând că țara sa și alte țări din regiune „nu au reușit” să asigure stabilitatea regională.
28 feb. 2026, 15:51, Știri externe

„Rolul nostru este să colaborăm cu Statele Unite și cu vecinii noștri, precum Iranul, pentru a asigura stabilitatea și securitatea regiunii… este clar că de data aceasta am eșuat”, a declarat Anwar Gargash, consilierul președintelui EAU.

El a afirmat că țara sa și alte țări din regiune depun „eforturi intense” pentru a evita acest război.

În primele declarații ale unui oficial din Golf, Gargash a spus că EAU, care a fost ținta Iranului sâmbătă ca răspuns la atacurile SUA și Israelului, nu „înțelege pe deplin” cum se va desfășura acest război și a cerut revenirea la negocieri.

„Suntem extrem de consternați și condamnăm extinderea acestui conflict de către Iran pentru a include vecinii… dar cred că, în același timp, înțelegem cu toții că regiunea trebuie să fie ferită de o confruntare militară de dimensiuni pe care nu le înțelegem pe deplin”, a adăugat el.

Gargash a spus că Emiratele Arabe Unite nu au fost informate în prealabil cu privire la o operațiune militară, dar se așteptau la aceasta pe baza rezultatului negocierilor dintre SUA și Iran.

Gargash a afirmat că, deși programele nucleare și balistice iraniene reprezintă o amenințare la adresa stabilității regionale, acestea trebuie abordate printr-un „proces politic” și negocieri.

