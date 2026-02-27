Trump spune că nu „dorește” o eventuală utilizare a forței militare în Iran, dar „uneori este necesar”

Președintele SUA, care a vorbit cu reporterii înainte de a părăsi Casa Albă pentru a se deplasa în Texas, a declarat că vineri sunt așteptate noi discuții cu Teheranul, dar că nu este „foarte mulțumit” de conținutul negocierilor în curs cu Iranul, potrivit Le Figaro.

„Nu sunt mulțumit că ei [iranienii] nu vor să ne dea ceea ce avem nevoie, nu sunt foarte mulțumit. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus președintele SUA.

„Iranul nu poate avea arme nucleare”, a declarat Trump reporterilor.

Trump a mai spus că dorește „să impună un acord cu Iranul” și că nu a luat o „decizie finală” cu privire la posibile atacuri ale SUA împotriva Iranului.

Aceste anunțuri vin în urma celei de-a treia sesiuni de negocieri de la Geneva, sub medierea Omanului, între Iran și Statele Unite, percepută ca una dintre ultimele șanse de a evita un război, după cea mai mare desfășurare militară a SUA în Orientul Mijlociu din ultimele decenii.

În special, Washingtonul a trimis în regiune două portavioane, inclusiv USS Gerald Ford, cel mai mare din lume, care se așteaptă să ajungă în largul Israelului după ce a părăsit Creta joi.

În timp ce Iranul a răspuns în iunie cu atacuri asupra Israelului la un atac israelian asupra teritoriului său, ambasada SUA la Ierusalim a cerut angajaților guvernamentali „neesențiali” să părăsească țara din cauza „riscurilor pentru siguranța lor”, „atât timp cât sunt disponibile zboruri comerciale”.