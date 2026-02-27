Prima pagină » Știri externe » Trump spune că nu „dorește” o eventuală utilizare a forței militare în Iran, dar „uneori este necesar”

Trump spune că nu „dorește” o eventuală utilizare a forței militare în Iran, dar „uneori este necesar”

Întrebat vineri despre o posibilă utilizare a forței militare împotriva Iranului, Donald Trump a asigurat că „nu își dorește acest lucru”, înainte de a amenința că „uneori este necesar”.
Trump spune că nu „dorește” o eventuală utilizare a forței militare în Iran, dar „uneori este necesar”
Foto: Mediafax/hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
27 feb. 2026, 21:18, Știri externe

Președintele SUA, care a vorbit cu reporterii înainte de a părăsi Casa Albă pentru a se deplasa în Texas, a declarat că vineri sunt așteptate noi discuții cu Teheranul, dar că nu este „foarte mulțumit” de conținutul negocierilor în curs cu Iranul, potrivit Le Figaro.

„Nu sunt mulțumit că ei [iranienii] nu vor să ne dea ceea ce avem nevoie, nu sunt foarte mulțumit. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus președintele SUA.

„Iranul nu poate avea arme nucleare”, a declarat Trump reporterilor.

Trump a mai spus că dorește „să impună un acord cu Iranul” și că nu a luat o „decizie finală” cu privire la posibile atacuri ale SUA împotriva Iranului.

Aceste anunțuri vin în urma celei de-a treia sesiuni de negocieri de la Geneva, sub medierea Omanului, între Iran și Statele Unite, percepută ca una dintre ultimele șanse de a evita un război, după cea mai mare desfășurare militară a SUA în Orientul Mijlociu din ultimele decenii.

În special, Washingtonul a trimis în regiune două portavioane, inclusiv USS Gerald Ford, cel mai mare din lume, care se așteaptă să ajungă în largul Israelului după ce a părăsit Creta joi.

În timp ce Iranul a răspuns în iunie cu atacuri asupra Israelului la un atac israelian asupra teritoriului său, ambasada SUA la Ierusalim a cerut angajaților guvernamentali „neesențiali” să părăsească țara din cauza „riscurilor pentru siguranța lor”, „atât timp cât sunt disponibile zboruri comerciale”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor
Gandul
Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege, chiar înainte să se prăbușească la pământ
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
Libertatea
COVID-19 poate afecta creierul pe termen lung, chiar și în forme ușoare. Diferența majoră față de gripă
CSID
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor