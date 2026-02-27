MAE a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a familiilor din Israel

MAE a precizat, vineri, că va continua să urmărească evoluția situației de securitate și este pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români aflați în zonă.

Măsura vine pe fondul unor decizii similare la nivel internațional.

Statele Unite au permis personalului guvernamental neesențial și membrilor familiilor acestora să părăsească Israelul, iar Marea Britanie și-a retras temporar tot personalul diplomatic din Iran.

De asemenea, China a sfătuit cetățenii săi să evacueze Iranul „cât mai curând posibil”.

Tensiunile regionale au determinat o mobilizare militară semnificativă. SUA a trimis două grupuri de portavioane, Gerald R. Ford și Abraham Lincoln, pre regiune, marcând cea mai mare concentrare de forțe americane în zonă din 2003.

Portavionul Ford a părăsit baza NATO din Creta și se îndreaptă spre Israel și estul Mediteranei, iar Lincoln este deja operațional în Golful Persic.

Mai multe țări au început să retragă persoanele aflate în întreținerea personalului diplomatic și personalul neesențial din unele locații din Orientul Mijlociu sau să recomande cetățenilor să evite călătoriile în Iran, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran.