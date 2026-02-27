Prima pagină » Știri externe » SUA permite unor membri ai personalului ambasadei să părăsească Israelul, invocând riscuri de siguranță

Statele Unite vor permite personalului guvernamental care nu se ocupă de situații de urgență și membrilor familiilor acestora să părăsească Israelul din motive de siguranță, a declarat vineri Ambasada SUA la Ierusalim, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul.
27 feb. 2026

Ambasada nu a dat detalii despre riscurile de siguranță care au dus la „plecarea autorizată”, care permite personalului afectat să decidă dacă pleacă sau nu. Aceasta nu se ridică la nivelul plecării ordonate instituite săptămâna aceasta pentru o parte din personalul Ambasadei SUA din Beirut, scrie Reuters.

SUA au constituit una dintre cele mai mari dislocări militare din Orientul Mijlociu, în timp ce negociază cu Iranul programul nuclear al Republicii Islamice. Ultima rundă de negocieri s-a încheiat joi fără semne de progres.

Iranul a amenințat că va ataca bazele americane din regiune dacă va fi atacat, iar o escaladare ar putea atrage și Israelul. Cei doi adversari au purtat un război de 12 zile în iunie.

Mai multe țări au început să retragă persoanele aflate în întreținerea personalului diplomatic și personalul neesențial din unele locații din Orientul Mijlociu sau să recomande cetățenilor să evite călătoriile în Iran, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran.

