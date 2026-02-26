Teheranul promite flexibilitate în negocierile nucleare sub presiunea militară americană

Aceasta este cea de-a treia rundă de discuții desfășurată la Geneva, unde oficiali iranieni și reprezentanți americani discută posibilitățile de ridicare a sancțiunilor în schimbul limitării programului nuclear, scrie Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a precizat că discuțiile se vor concentra exclusiv pe aspectele nucleare și nu vor aborda programele balistice, pe care Statele Unite le consideră o „amenințare majoră” la adresa securității regionale.

În paralel cu negocierile nucleare, administrația americană a trimis forțe aeriene și navale în regiune, inclusiv portavionul USS Gerald R. Ford și mai multe avioane F-22 în Israel, în cel mai mare desfășurător militar din Orientul Mijlociu după invazia Irakului din 2003.

Președintele Donald Trump a avertizat că Iranul trebuie să ajungă la un acord în 10-15 zile, altfel „lucruri foarte grave” s-ar putea întâmpla.

Analiza situației economice și geopolitice a determinat creșterea prețului petrolului, iar Arabia Saudită a anunțat creșterea producției și exporturilor pentru a compensa posibilele perturbări în aprovizionarea globală.

Iranul rămâne ferm pe dreptul său la tehnologie nucleară pașnică

Negociatorul iranian Abbas Araqchi a subliniat că Teheranul dorește un acord echitabil și rapid, dar nu va renunța la dreptul de a dezvolta tehnologie nucleară pașnică. În același timp, liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, și-a reafirmat interdicția privind armele de distrugere în masă, conform unei fatwa emise în anii 2000, și insistă că Iranul nu va dezvolta arme nucleare.

Experții consideră că o soluție diplomatică este posibilă doar dacă se prioritizează dialogul și dacă ambele părți fac concesii semnificative, inclusiv în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor și monitorizarea programului nuclear.