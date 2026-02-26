Prima pagină » Știri externe » Teheranul promite flexibilitate în negocierile nucleare sub presiunea militară americană

Iranul a anunțat joi că va aborda cu „seriozitate și flexibilitate” negocierile indirecte cu Statele Unite privind programul său nuclear, în contextul unei presiuni militare crescute în Orientul Mijlociu.
26 feb. 2026, 12:57, Știri externe

Aceasta este cea de-a treia rundă de discuții desfășurată la Geneva, unde oficiali iranieni și reprezentanți americani discută posibilitățile de ridicare a sancțiunilor în schimbul limitării programului nuclear, scrie Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, a precizat că discuțiile se vor concentra exclusiv pe aspectele nucleare și nu vor aborda programele balistice, pe care Statele Unite le consideră o „amenințare majoră” la adresa securității regionale.

În paralel cu negocierile nucleare, administrația americană a trimis forțe aeriene și navale în regiune, inclusiv portavionul USS Gerald R. Ford și mai multe avioane F-22 în Israel, în cel mai mare desfășurător militar din Orientul Mijlociu după invazia Irakului din 2003.

Președintele Donald Trump a avertizat că Iranul trebuie să ajungă la un acord în 10-15 zile, altfel „lucruri foarte grave” s-ar putea întâmpla.

Analiza situației economice și geopolitice a determinat creșterea prețului petrolului, iar Arabia Saudită a anunțat creșterea producției și exporturilor pentru a compensa posibilele perturbări în aprovizionarea globală.

Iranul rămâne ferm pe dreptul său la tehnologie nucleară pașnică

Negociatorul iranian Abbas Araqchi a subliniat că Teheranul dorește un acord echitabil și rapid, dar nu va renunța la dreptul de a dezvolta tehnologie nucleară pașnică. În același timp, liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, și-a reafirmat interdicția privind armele de distrugere în masă, conform unei fatwa emise în anii 2000, și insistă că Iranul nu va dezvolta arme nucleare.

Experții consideră că o soluție diplomatică este posibilă doar dacă se prioritizează dialogul și dacă ambele părți fac concesii semnificative, inclusiv în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor și monitorizarea programului nuclear.

