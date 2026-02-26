Prima pagină » Știri externe » POLITICO: Oficialii de la Casa Albă consideră că „situația politică ar fi mult mai bună” dacă Israelul ar ataca primul Iranul

Principalii consilieri ai președintelui american Donald Trump consideră că „situația politică ar fi mult mai bună” dacă Israelul ar ataca Iranul înainte ca SUA să lanseze un atac, scrie POLITICO.
26 feb. 2026, 13:54, Știri externe

Două surse familiarizate cu subiectul au declarat sub protecția anonimatului pentru POLITICO faptul că oficiali ai administrației Trump susțin în privat că un dacă Israelul ar ataca primul Iranul, ar determina o ripostă din partea Teheranului. Un astfel de scenariu ar contribui la obținerea sprijinului alegătorilor americani pentru un atac al SUA, notează POLITICO.

Sondajele recente arată că mai mulți americani ar accepta un război cu Iranul dacă Statele Unite sau un aliat ar fi atacate mai întâi.

„În cadrul administrației și în jurul acesteia există opinia că situația politică ar fi mult mai favorabilă dacă israelienii ar acționa primii și singuri, iar iranienii ar riposta împotriva noastră, oferindu-ne astfel un motiv în plus să luăm măsuri”, a declarat una dintre surse pentru POLITICO.

Scenariul cel mai probabil

De asemenea, cele două persoane au mai declarat pentru sursa citată că scenariul cel mai probabil ar putea fi o operațiune lansată în comun de SUA și Israel.

Una dintre surse a subliniat, pentru POLITICO, faptul că în scenariul unui atac amplu care să duce la schimbarea regimului din Iran, Teheranul ar riposta „probabil cu toate mijloacele de care dispune”.

„Avem multe active în regiune și fiecare dintre acestea este o țintă potențială. Și acestea nu se află sub protecția Iron Dome. Prin urmare, există o probabilitate mare de victime americane. Iar acest lucru implică multe riscuri politice”, a spus una dintre surse pentru POLITICO.

Trump are mai multe opțiuni pentru a lovi Teheranul. Una dintre opțiuni e un atac inițial limitat, pentru a forța regimul islamist să accepte un acord. Totuși, în cazul în care nu se ajunge la un consens, Trump ar putea ordona o serie mai amplă de atacuri ulterior, a spus un oficial al serviciilor de informații americane.

Joi, la Geneva, SUA și Iranul reiau negocierile pentru a evita un conflict militar legat de programul nuclear iranian. Pe de altă parte, Iranul a anunțat joi că va aborda cu „seriozitate și flexibilitate” negocierile indirecte cu SUA privind programul său nuclear, în contextul unei presiuni militare crescute în Orientul Mijlociu.

