Elicopter militar prăbușit într-o piață din centrul Iranului: patru morți

Incidentul, care a avut loc marți în timpul unui zbor de antrenament, a fost raportat de presa de stat iraniană. Aparatul de zbor a căzut într-o piață din Dorcheh, un oraș aflat la aproximativ 330 de kilometri sud de capitala Teheran, arată Euronews.

Printre victime se numără ambii membri ai echipajului – pilotul și copilotul – precum și două persoane aflate la sol. Autoritățile nu au furnizat încă detalii despre cauza prăbușirii.

An Iranian army helicopter crashed in the Dorcheh area of Isfahan province on Tuesday, killing four people, according to local media. Initial reports said the helicopter went down inside the compound of a wholesale fruit and vegetable market, Iran’s semi-official Mehr News… pic.twitter.com/2fj7ybwpK6 — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) February 24, 2026

Serie de incidente aviatice în Iran

Orașul Dorcheh este situat în provincia Isfahan, o zonă care găzduiește o bază aeriană iraniană importantă. Tot acolo se află și un sit nuclear vizat anterior în contextul tensiunilor cu SUA.

Acest eveniment survine la mai puțin de o săptămână după ce un avion de vânătoare F-4 s-a prăbușit în timpul unui exercițiu nocturn în apropiere de Hamedan, în vestul țării. Atunci, un pilot a decedat, iar celălalt a reușit să se catapulteze.

Iranul s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase incidente aviatice. Sancțiunile occidentale au restricționat sever accesul țării la piese de schimb esențiale pentru aeronavele sale militare și civile, multe dintre acestea fiind vechi de decenii.

Un alt incident notabil a avut loc în mai 2024, când fostul președinte Ebrahim Raisi și ministrul de externe Hossein Amirabdollahian au murit într-un accident de elicopter. Aeronava respectivă era un model Bell 212, de fabricație americană, datând din perioada războiului din Vietnam.

Ancheta privind prăbușirea elicopterului de la Dorcheh este în desfășurare.