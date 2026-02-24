Ucraina continuă importurile de electricitate, în pofida tensiunilor regionale. Ce transmite Slovacia

Operatorul de sistem de transport al energiei electrice, Ukrenergo, a confirmat marți că fluxurile de electricitate din Uniunea Europeană rămân active, în pofida deciziei Slovaciei de a suspenda furnizarea de energie în regim de urgență, scrie Reuters.

Tensiunile au fost amplificate după ce premierul slovac Robert Fico a declarat că operatorul de rețea din Slovacia va refuza cererile Ucrainei pentru livrări de urgență, până la reluarea tranzitului de petrol prin conducta Druzhba. Aceasta traversează Ucraina și este esențială pentru alimentarea cu țiței a Slovaciei și a Ungariei.

Slovacia și Ungaria susțin că au fost private de livrările de petrol rusesc după ce infrastructura conductei a fost avariată în urma unui atac cu drone, produs la sfârșitul lunii ianuarie. Kievul afirmă că avaria a fost cauzată de un atac rusesc asupra echipamentelor din vestul Ucrainei.

Impact limitat asupra aprovizionării

Potrivit Ukrenergo, decizia Slovaciei nu are un impact practic asupra securității energetice a Ucrainei. Operatorul a precizat că ultima solicitare de energie de urgență adresată Slovaciei a avut loc în urmă cu peste o lună și a vizat volume reduse. Datele publicate de operatorul de sistem slovac arată că fluxurile comerciale de electricitate către Ucraina continuă.

Ucraina își asigură importurile de energie fie prin contracte comerciale, fie prin mecanisme de asistență de urgență, utilizate de regulă pentru perioade scurte. Analiștii ExPro estimează că aproximativ 70% din totalul importurilor energetice ale Ucrainei provin din Slovacia și Ungaria, în baza contractelor comerciale existente.

Slovacia a anunțat că măsura privind suspendarea livrărilor de urgență va fi revocată imediat ce tranzitul de petrol va fi reluat. Operatorul slovac Transpetrol a fost informat că livrările prin Druzhba ar putea reîncepe pe 25 februarie, însă autoritățile de la Bratislava susțin că nu dețin informații clare privind amploarea pagubelor.