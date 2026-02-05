Cuba se declară deschisă dialogului cu SUA, dar respinge orice discuție despre schimbarea regimului

Viceministrul cubanez de Externe, Carlos Fernández de Cossío, a declarat într-un interviu pentru CNN că țara sa este dispusă la discuții serioase. Totuși nu vor fi tolerate încercări de schimbare a regimului de la Havana. Oficialul a subliniat că, deși nu există încă un dialog bilateral formal, au avut loc schimburi de mesaje la nivel înalt. El a făcut o paralelă între pozițiile celor două state, afirmând: „Nu suntem dispuși să discutăm sistemul nostru constituțional, așa cum presupunem că nici SUA nu sunt dispuse să discute propriul lor sistem politic sau economic.”

Declarațiile survin la scurt timp după ce secretarul de stat american Marco Rubio a sugerat că Washingtonul ar dori o schimbare de regim în Cuba. În paralel, administrația Trump a înăsprit sancțiunile economice, încercând să reducă aprovizionarea Cubei cu petrol. Statele Unite au perturbat deja importurile de petrol din Venezuela, un aliat cheie al Cubei. De asemenea au amenințat cu tarife țările care exportă combustibil către insulă, acuzând guvernul cubanez că reprezintă o „amenințare extraordinară” prin legăturile cu state ostile și găzduirea de capacități militare străine.

Poziția Havanei și problemele interne

Havana respinge categoric aceste acuzații. Fernández de Cossío a precizat: „Cuba nu reprezintă nicio amenințare pentru Statele Unite”. El a mai subliniat și faptul că țara nu este agresivă și nu sponsorizează terorismul. Oficialul a cerut Washingtonului să renunțe la politica de presiune, pe care o consideră extrem de dăunătoare pentru populație.

Criza energetică s-a accentuat în ultima perioadă, locuitorii confruntându-se cu pene de curent frecvente și cozi la benzinării. Autoritățile cubaneze dau vina pe sancțiunile americane, în timp ce criticii invocă și lipsa investițiilor în infrastructură. Viceministrul a avertizat că ar putea fi necesare măsuri de austeritate și „sacrificii” pentru a conserva resursele. El a descris impactul sancțiunilor ca fiind echivalent cu un război din punct de vedere al presiunii economice.

Propunerea lui Trump și paralela cu Venezuela

Președintele Donald Trump a sugerat că Havana ar putea evita colapsul energetic. El a propus o „înțelegere” cu SUA, care ar putea include returnarea proprietăților confiscate după revoluția din 1959.

Tensiunile au fost amplificate și de evenimentele din Venezuela. Acestea au culminat cu operațiunea americană din ianuarie care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro și la moartea a peste 30 de membri ai forțelor cubaneze. Havana a anunțat că va reacționa ferm la orice acțiune similară îndreptată împotriva sa.

În ciuda acestui context, Fernández de Cossío susține că dialogul rămâne singura soluție. Deși exclude discuțiile despre schimbarea regimului, Cuba se declară deschisă cooperării pe teme de interes comun. Printre acestea se numără securitatea regională și combaterea traficului de droguri. „Dacă Statele Unite doresc cooperare în lupta împotriva traficului de droguri, Cuba poate ajuta”, a spus oficialul, subliniind că relațiile bilaterale ar avea mai mult de câștigat din dialog decât din confruntare.