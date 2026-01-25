Guvernul mexican analizează politica de livrări de petrol către Cuba în contextul presiunilor SUA

Analiza guvernamentală are loc după ce blocada americană asupra petrolierelor din Venezuela în decembrie şi capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro au dus la oprirea completă a livrărilor de ţiţei din Venezuela către Cuba, făcând din Mexic furnizorul principal de petrol pentru Cuba.

Preşedinta Claudia Sheinbaum a afirmat public că livrările de petrol către Havana continuă conform contractelor pe termen lung şi reprezintă un „ajutor internaţional”, punând accent pe suveranitatea deciziilor Mexicului.

Totuşi, sursele citate arată că în cadrul guvernului se discută în mod intens teama că menţinerea exporturilor ar putea atrage sancţiuni sau alte represalii din partea administraţiei americane, într-un moment critic pentru negocierile privind tratatul comercial USMCA şi eforturile Mexicului de a demonstra că luptă eficient împotriva cartelurilor.

Posibile scenarii pentru livrările de petrol către Cuba

Sursele guvernamentale au indicat că sunt luate în calcul trei scenarii principale în privinţa livrărilor de petrol către Cuba:

oprirea completă a exporturilor;

reducerea volumelor de petrol livrate;

continuarea livrărilor la nivelul actual.

Oficialii mexicani subliniază că ţara a fost „solidară cu poporul Cubei” şi că trimiterea de petrol, împreună cu prezenţa medicilor cubanezi în Mexic, sunt „decizii suverane”. Autorităţile mexicane susţin că deciziile de politică externă şi umanitară nu vor fi dictate de presiunile externe.

Implicaţii regionale şi riscuri umanitare

Cuba depinde în mare măsură de importurile de petrol pentru generarea de electricitate, transport şi aviaţie, iar reducerea sau întreruperea livrărilor de petrol către Cuba ar putea agrava şi mai mult criza energetică de pe insulă, riscând un colaps total al reţelei energetice. Oficialii mexicani se tem, de asemenea, că o prăbuşire economică şi energetică în Cuba ar putea genera o criză masivă de migraţie către Mexic.

Datele preliminare arată că, între ianuarie şi septembrie 2025, Mexicul a trimis Havanei aproximativ 17.200 de barili pe zi de ţiţei şi 2.000 de barili pe zi de produse rafinate, într-un context în care alte surse energetice externe rămân dificil de accesat pentru Cuba.

În acest moment, decizia finală privind politica de livrări de petrol către Cuba nu a fost anunţată oficial, iar guvernul mexican rămâne prins între angajamentele sale istorice, constrângerile umanitare şi presiunile geopolitice tot mai accentuate venite din partea Statelor Unite.