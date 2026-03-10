Un nou conflict militar ar putea izbucni. Trump vorbește despre preluarea amicală a unei țări

Președintele Donald Trump și-a reiterat avertismentul că SUA ar putea încerca o „preluare amicală” a Cubei, potrivit CNBC. Comentariile sale vin la circa o săptămână după ce a sugerat că administrația sa ar putea să-și îndrepte atenția asupra Havanei atunci când operațiunile militare împotriva Iranului se vor încheia.

„Ar putea fi o preluare amicală. S-ar putea să nu fie o preluare amicală. (…) Nu au energie. Nu au bani. Sunt în mare pericol din motive umanitare și nu vrem să vedem asta”, a declarat, luni, Donald Trump.

Aliații lui Trump au vorbit public despre perspectiva ca țara insulară să devină subiectul unei alte decizii majore privind politica externă.

„Următoarea este Cuba”, a declarat senatorul republican Lindsey Graham la Fox News, la scurt timp după ce SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei după operațiunea militară din 3 ianuarie de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez.

Americanii au întrerupt aprovizionarea Havanei cu petrol venezuelean, au numit guvernul cubanez „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și s-au angajat să impună tarife oricărei țări care furnizează petrol Cubei. Confruntată cu numeroase întreruperi de curent și o penurie de combustibil, Cuba a adoptat măsuri de raționalizare pentru a proteja serviciile esențiale.