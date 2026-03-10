Prima pagină » Politic » Un nou conflict militar ar putea izbucni. Trump vorbește despre preluarea amicală a unei țări

Un nou conflict militar ar putea izbucni. Trump vorbește despre preluarea amicală a unei țări

Un nou conflict militar ar putea izbucni în Marea Caraibilor. Președintele american Donald Trump a vorbit din nou despre preluarea amicală a Cubei. Amenințarea ar putea fi pusă în practică după terminarea războiului din Iran, susțin experții.
Un nou conflict militar ar putea izbucni. Trump vorbește despre preluarea amicală a unei țări
Petru Mazilu
10 mart. 2026, 15:43, Politic

Președintele Donald Trump și-a reiterat avertismentul că SUA ar putea încerca o „preluare amicală” a Cubei, potrivit CNBC. Comentariile sale vin la circa o săptămână după ce a sugerat că administrația sa ar putea să-și îndrepte atenția asupra Havanei atunci când operațiunile militare împotriva Iranului se vor încheia.

„Ar putea fi o preluare amicală. S-ar putea să nu fie o preluare amicală. (…) Nu au energie. Nu au bani. Sunt în mare pericol din motive umanitare și nu vrem să vedem asta”, a declarat, luni, Donald Trump.

Aliații lui Trump au vorbit public despre perspectiva ca țara insulară să devină subiectul unei alte decizii majore privind politica externă.

„Următoarea este Cuba”, a declarat senatorul republican Lindsey Graham la Fox News, la scurt timp după ce SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei după operațiunea militară din 3 ianuarie de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez.

Americanii au întrerupt aprovizionarea Havanei cu petrol venezuelean, au numit guvernul cubanez „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și s-au angajat să impună tarife oricărei țări care furnizează petrol Cubei. Confruntată cu numeroase întreruperi de curent și o penurie de combustibil, Cuba a adoptat măsuri de raționalizare pentru a proteja serviciile esențiale.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Președintele Volodimir Zelenski vine joi în România. Liderul ar urma să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Libertatea
Pensia poate crește cu sute de lei pentru această categorie de români! Documentele pe care trebuie să le depui la Casa de Pensii
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor