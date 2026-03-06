Rusia își consolidează trupele la granița NATO și se pregătește pentru un posibil conflict militar

În evaluarea anuală a amenințărilor la adresa securității, publicată vineri și citată de Reuters, oficialii de la Vilnius subliniază că Moscova poate folosi aceste trupe ca centre operaționale într-un eventual conflict militar după încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit raportului, dacă sancțiunile impuse Rusiei vor fi ridicate, țara ar putea fi pregătită pentru un conflict militar convențional de amploare cu NATO în aproximativ șase ani. Documentul precizează că Rusia intenționează să creeze o armată cu 30–50% mai mare decât înainte de război, cu rezerve strategice de arme și muniție complet refăcute, dar și cu o componentă modernizată a echipamentului militar.

Lituania atrage atenția asupra obiectivelor principale ale Rusiei: schimbarea echilibrului de putere în Europa în favoarea sa și subjugarea completă a Ucrainei. Industria militară rusă s-a dezvoltat rapid cu sprijinul Chinei, reducând dependența de tehnologia occidentală. În consecință, surplusul de armament rezultat după conflict ar putea avea consecințe semnificative pentru securitatea globală.

Sabotajul și incidentele din Europa devin o amenințare

Raportul serviciilor lituaniene menționează că sabotajul rusesc din Europa devine tot mai periculos, citând exploziile provocate de colete în 2024, puse pe seama serviciilor de informații militare ruse, care ar putea escalada până la victime umane.

În schimb, avariile la conductele de gaze, cablurile electrice și de telecomunicații din Marea Baltică, începând din 2023, au fost considerate neintenționate, deși incidentele au fost cauzate de nave care au plecat din porturi rusești. Finlanda a recuperat în 2023 ancore și cabluri suspecte, ancheta fiind încă în desfășurare, fără concluzia că ar fi fost un act deliberat.

Țările din regiunea Mării Baltice, inclusiv Lituania, rămân în stare de alertă ridicată, iar NATO a anunțat creșterea prezenței militare în zonă pentru a contracara orice amenințare potențială.