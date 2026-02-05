Statele Unite şi Rusia reiau dialogul militar la nivel înalt

Acordul a fost convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi, care au urmărit identificarea unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina, informează Bloomberg.

„Menținerea dialogului între armate este un factor important pentru stabilitatea și pacea globală, care pot fi obținute doar prin forță, și oferă un mijloc pentru creșterea transparenței și pentru dezescaladare”, a transmis Comandamentul European al SUA (EUCOM), într-un comunicat.

Generalul american Alexus Grynkewich, comandantul EUCOM, a participat la discuții împreună cu oficiali militari de rang înalt din Rusia și Ucraina.

În calitate de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) al NATO, Grynkewich are autoritatea de a menține un dialog militar direct cu generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al Rusiei, „pentru a evita o eroare de calcul și pentru a oferi un mecanism de prevenire a unei escaladări neintenționate din partea oricăreia dintre părți”, se arată în comunicat.

De partea sa, Rusia este pregătită să poarte un dialog cu SUA privind tratatul New START referitor la forțele nucleare strategice, dacă Washingtonul oferă răspunsuri constructive la propunerea Moscovei de prelungire a restricțiilor, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Rusia, Ucraina și SUA au discutat la Abu Dhabi despre un plan în 20 de puncte și garanții de securitate pentru Ucraina, cu obiectivul de a pune capăt celui mai grav conflict european de la Al Doilea Război Mondial.