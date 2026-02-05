Zelenski va păstra 800.000 de soldați în Ucraina, în cazul unui armistițiu. Vor fi plătiți cu salarii mari

Anunțul a fost dat, joi, în cadrul conferinței de presă comune, susținută alături de premierul Poloniei, Donald Tusk, cu prilejul vizitei sale oficiale la Kiev, potrivit Ukrainska Pravda.

În cazul încheierii războiului Armata Ucraineană își va păstra un efectiv de 800.000 de soldați, iar aceștia vor deveni, dintr-o armată mobilizată, într-o armată mobilizată prin contract, pentru soldații care doresc să rămână.

„Vom păstra armata noastră – 800.000 de soldați – așa cum s-a discutat, transformând-o după sfârșitul războiului sau după încetarea focului dintr-o armată mobilizată într-una contractuală… pentru cei care doresc acest lucru”, a declarat Zelenski.

Acesta a precizat că soldații vor trebui motivați prin acordarea unor salarii mari.

„I-am dat o sarcină noului ministru al apărării (n.r. – Mihailo Fedorov) și i-am spus care ar trebui să fie nivelul salariilor pentru prima linie, unde oamenii își riscă viața. Chiar și în timpul unui armistițiu pe linia frontului, salariile trebuie să fie mult mai mari. Despre asta discutăm; vom calcula totul și vom vedea ce ne putem permite”, a declarat Zelenski.

Președintele Ucrainei a adăugat că țara va avea nevoie de sprijin financiar din partea Europei în această chestiune, precizând că „armata ucraineană face parte din securitatea Europei”.

Reamintim că, la Abu Dhabi, se desfășoară cea de-a doua zi a negocieri bilaterale între delegațiile Rusiei și ale Ucrainei, discuții care sunt intermediate de SUA.

Cu toate că miercuri, s-a ajuns la un acord privind predarea prizonierilor, joi, Rusia a cerut recunoașterea Donbasului ca parte a Rusiei, negocierile ajungând într-un impas.