Armata Israelului desfășoară o „operațiune de amploare” pentru a găsi ultimul ostatic din Gaza

Duminică, Israelul a anunțat că armata desfășoară o „operațiune de amploare” pentru a găsi ultimul ostatic din Gaza. Anunțul a fost făcut în timp ce cabinetul israelian se întrunea pentru discuții privind posibilitatea de a fi deschis punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt, notează Associated Press.

Întoarcerea ultimului ostatic, Ran Gvili, este considerată de mulți ca fiind eliminarea ultimului obstacol în calea deschiderii punctului de trecere Rafah – implicit încheierea primei etape a armistițiului – și trecerea la a doua fază a acestuia.

„La finalizarea acestei operațiuni și în conformitate cu ceea ce s-a convenit cu Statele Unite, Israelul va deschide punctul de trecere Rafah”, a anunțat, duminică seara, biroul premierului israelian Benjamin Netayahu, potrivit sursei citate.

Momentan, nu se cunosc detalii privind durata acestei operațiuni, însă presa locală menționează că ea ar putea dura câteva zile.

Potrivit The Times of Israel, armata israeliană a confirmat că a început căutarea trupului lui Ran Gvili într-un cimitir din nordul Fâșiei Gaza. În plus, familia lui Gvili a îndemnat guvernul Netanyahu să nu intre în a doua fază a armistițiului până când rămășițele sale nu vor fi returnate.

Israel și Hamas se acuză reciproc

Întoarcerea tuturor ostaticilor rămași, indiferent că aceștia sunt vii sau morți, a constituit un aspect-cheie a primei faze a încetării focului, aflat în vigoare din 10 octombrie 2025. Până la anunțul făcut duminică, ultimul ostatic a fost recuperat la începutul lunii decembrie 2025.

Israelul a acuzat de mai multe ori că Hamas că trage de timp în recuperarea ultimului ostatic. Duminică, Hamas a anunțat că a furnizat toate informațiile pe care le avea despre rămășițele lui Gvili, acuzând la rândul său Israelul că împiedică eforturile de căutare a acestora în zonele din Gaza aflate sub controlul militar israelian.