Violențe în Gaza: nouă morți în atacurile israeliene asupra Fâșiei

Violența mortală continuă în Fâșia Gaza în ciuda unui armistițiu în vigoare din 10 octombrie, pe care Israelul și mișcarea islamistă Hamas se acuză reciproc de încălcare, potrivit Le Figaro.

Nouă persoane, inclusiv trei copii, au fost ucise și 31 rănite în bombardamentele care au vizat nordul și sudul Gazei, miercuri, potrivit Apărării Civile, o organizație de intervenție în situații de urgență condusă de Hamas. Trei cadavre au fost duse la Spitalul Nasser din Khan Younis după ce atacurile au lovit corturi și case în zona de sud a Gazei, iar alte șase cadavre au ajuns la Spitalul Al-Shifa după atacurile din orașul Gaza, în partea de nord a teritoriului, a declarat aceeași sursă.

Armata israeliană a declarat că a efectuat „atacuri aeriene precise” și atacuri blindate după ce „teroriștii au deschis focul” asupra soldaților, rănind grav un ofițer. Potrivit armatei, incidentul a avut loc în nordul Fâșiei Gaza, în apropiere de Linia Galbenă, care marchează retragerea armatei israeliene din aproximativ jumătate din teritoriu, în cadrul primei faze a planului lui Donald Trump de a pune capăt definitiv războiului.

Bombardamente în Gaza ca răspuns la încălcările armistițiului

Sâmbătă, atacurile aeriene israeliene au ucis 32 de persoane, potrivit Apărării Civile, armata israeliană susținând că a efectuat bombardamentele ca răspuns la încălcările armistițiului. Atacurile de miercuri au avut loc la două zile după redeschiderea foarte parțială a punctului de trecere a frontierei Rafah cu Egiptul, care a permis câtorva zeci de palestinieni să treacă din Gaza în ambele direcții. Emisarul american Steve Witkoff, care făcuse presiuni asupra Israelului pentru a permite redeschiderea, s-a întâlnit marți la Ierusalim cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu .