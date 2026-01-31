Prima pagină » Știrile zilei » Cel puțin 12 palestinieni uciși sâmbătă în atacurile israeliene din Gaza

Spitalele din Gaza au anunțat că atacurile israeliene au ucis cel puțin 12 palestinieni sâmbătă, unul dintre cele mai mari bilanțuri de la acordul din octombrie care viza încetarea luptelor, scrie AP.
Foto: iStock
Cosmin Pirv
31 ian. 2026, 09:39, Știri externe

Atacurile au lovit zone din nordul și sudul Gazei, inclusiv un bloc de apartamente din orașul Gaza, au declarat oficialii spitalelor care au primit cadavrele.

Printre victime se numără două femei și șase copii din două familii diferite.

Spitalul Shifa a anunțat că atacul din orașul Gaza a ucis o mamă, trei copii și una dintre rudele lor sâmbătă dimineață, în timp ce Spitalul Nasser a transmis că un atac într-o tabără de corturi a provocat un incendiu, ucigând șapte persoane, printre care un tată, cei trei copii ai săi și trei nepoți.

Atacurile au avut loc cu o zi înainte de deschiderea unui punct de trecere a frontierei în cel mai sudic oraș din Gaza.

Toate punctele de trecere a frontierei din teritoriu sunt închise de la începutul războiului, iar palestinienii consideră punctul de trecere Rafah cu Egiptul ca fiind o salvare pentru zecile de mii de persoane care au nevoie de tratament în afara teritoriului, unde majoritatea infrastructurii medicale a fost distrusă.

Ministerul Sănătății din Gaza a înregistrat peste 500 de palestinieni uciși de focurile israeliene de la începutul încetării focului, pe 10 octombrie.

