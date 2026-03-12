Războiul cu Iranul amplifică amenințările la adresa comunităților evreiești din Europa. Ce spun experții

Un incident grav a avut loc luni dimineață la Liège, în Belgia, unde o explozie s-a produs în fața unei sinagogi istorice în jurul orei 4:00. Autoritățile belgiene investighează cazul ca posibil atac terorist, iar premierul Bart De Wever a vorbit despre un posibil act antisemit. Ancheta este coordonată de parchetul federal, care încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale exploziei, scrie Euronews.

Un suspect arestat în Cipru și o creștere a atacurilor asupra instituțiilor evreiești

În paralel, autoritățile din Cipru au arestat un suspect acuzat că ar fi încercat să introducă arme pentru Hamas în Europa. Potrivit procurorilor germani, armele ar fi fost destinate unor atacuri asupra instituțiilor israeliene sau asupra comunităților evreiești din Germania și alte state europene. Cazul este unul dintre mai multe comploturi descoperite în ultimele luni.

Experții spun că amenințările la adresa comunităților evreiești au crescut semnificativ în Europa în ultimii ani. „Este clar că amenințările împotriva evreilor și israelienilor din Europa au crescut în ultimii doi ani și jumătate și continuă să crească”, a declarat Lorenzo Vidino, directorul Programului pentru Extremism de la Universitatea George Washington.

Germania a înregistrat mai multe atacuri sau tentative de atac asupra sinagogilor și ambasadelor israeliene. Un complot care viza ambasada Israelului din Berlin a fost dejucat în 2024. În Franța, autoritățile au raportat 92 de incidente în apropierea sinagogilor și școlilor evreiești într-o singură lună, în octombrie 2023. Numărul actelor antisemite s-a cvadruplat în acel an.

Radicalizarea se extinde

Specialiștii avertizează că războiul din Orientul Mijlociu accelerează radicalizarea extremiștilor. Hans-Jakob Schindler, director în cadrul organizației Counter Extremism Project, spune că radicalizarea este vizibilă atât online, cât și offline. „Vedem o radicalizare tot mai mare în întregul spectru al extremismului islamist violent”, a spus acesta.

Experții spun că amenințările vin din mai multe direcții. Pot fi atacatori solitari radicalizați, grupări jihadiste, rețele sprijinite de Iran sau chiar intermediari din lumea crimei organizate. Analista în securitate Rebecca Schönenbach avertizează că războiul cu Iranul ar putea extinde lista țintelor. Potrivit acesteia, regimul iranian a vizat în trecut instituții israeliene și evreiești, iar acum ar putea apărea și atacuri asupra intereselor saudite sau emirateze din Europa.