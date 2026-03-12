Google Maps se schimbă. Vor fi adăugate mai multe funcții bazate pe inteligența artificială

Revizuirea realizată de tehnologia Gemini a Google va introduce două funcții IA într-un serviciu de cartografiere digitală utilizat de peste 2 miliarde de oameni din întreaga lume, potrivit AP.

Un instrument numit Ask Maps va extinde capacitățile de conversație pe care Google le-a introdus în serviciu în noiembrie 2025, oferind sugestii utilizatorilor care caută lucruri precum locuri din apropiere unde își pot încărca dispozitivele, cafenele cu cozi scurte sau un itinerar detaliat pentru o călătorie cu mașina care implică mai multe opriri și excursii.

Recomandările Gemini se vor baza pe o bază de date care cuprinde peste 300 de milioane de locuri și recenzii de la peste 500 de milioane de colaboratori, acumulate de la lansarea Google Maps, în urmă cu peste 20 de ani.

Țările în care va fi inițial testată

Ask Maps va fi disponibil inițial pe aplicația mobilă Google Maps pentru iPhone și software Android în SUA și India, înainte de a se extinde la computere personale și alte țări.

În ceea ce directorii Google consideră a fi cea mai mare schimbare în indicațiile de navigare ale hărților, Gemini a creat și un nou instrument numit Immersive Navigation, care va prezenta o perspectivă tridimensională concepută pentru a oferi utilizatorilor o mai bună înțelegere a locului în care se află în orice moment.

Randările 3D create de Gemini vor include repere precum clădiri notabile, medianele drumurilor și alte aspecte ale terenului pe care șoferii le văd în jurul lor în timp ce conduc, pentru a-i ajuta să se orienteze mai repede.

Google consideră că barierele sale de protecție AI sunt acum suficient de puternice pentru a împiedica tehnologia Gemini care stă la baza Immersive Navigation să fabrice locuri false de vizitat, o defecțiune cunoscută în industrie sub numele de „halucinație”.

Navigația imersivă ar trebui, de asemenea, să ajute Google Maps să explice mai clar avantajele și dezavantajele diferitelor rute de conducere pentru aceeași recomandare, precum și să indice cele mai bune locuri de parcare odată ce utilizatorul ajunge la destinația dorită.