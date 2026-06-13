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Pacea dintre SUA și Iran, mai aproape ca niciodată. Pakistanul susține că acordul ar putea fi semnat în 24 de ore

Statele Unite și Iranul ar fi ajuns la un cadru de principiu pentru un acord de pace care să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat sâmbătă premierul pakistanez Shehbaz Sharif.
Pacea dintre SUA și Iran, mai aproape ca niciodată. Pakistanul susține că acordul ar putea fi semnat în 24 de ore
Premierul pakistanez Shehbaz Sharif Sursa foto: Mediafax Foto/Hepta
Oana Antipa
13 iun. 2026, 14:33, Știri externe
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Potrivit acestuia, textul final al înțelegerii ar fi fost deja convenit de cele două părți. Pakistanul se pregătește acum pentru o semnare electronică a documentului, care ar putea avea loc în următoarele 24 de ore, potrivit The Independent.

Sharif a afirmat că, după semnare, vor urma discuții tehnice între reprezentanții implicați în procesul de negociere.

Surse occidentale citate de presă susțin că acordul ar putea fi oficializat chiar duminică. Geneva este indicată drept una dintre locațiile luate în calcul pentru anunțarea înțelegerii.

Trump și Teheranul transmit mesaje contradictorii

Anunțul vine într-un context marcat de declarații contradictorii din partea Washingtonului și Teheranului.

Președintele american Donald Trump a respins recent informațiile publicate de presa iraniană privind conținutul negocierilor. Liderul de la Casa Albă a susținut că termenii prezentați public de partea iraniană nu corespund documentelor convenite între negociatori.

La rândul său, Teheranul a transmis în ultimele zile că un acord nu a fost niciodată mai aproape de concretizare.

Presa de stat iraniană a relatat că proiectul de înțelegere ar include redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea războiului din Liban. Informațiile nu au fost confirmate oficial de administrația americană.

Vicepreședintele american JD Vance a negat speculațiile privind eliberarea imediată de fonduri către Iran. El a afirmat că eventualele beneficii economice ar urma să fie condiționate de respectarea obligațiilor asumate de Teheran.

Negocierile se desfășoară înaintea summitului G7

Potrivit unor surse citate în presa internațională, administrația Trump încearcă să finalizeze acordul înaintea summitului G7, programat luni.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a declarat optimist în privința unei soluții rapide. Oficialul american a sugerat că un acord ar putea fi obținut în acest weekend sau la începutul săptămânii viitoare.

Conflictul dintre SUA și Iran durează de peste trei luni și a generat tensiuni majore în regiune. Printre efectele sale s-au numărat perturbarea transportului maritim în Golful Persic, atacuri asupra infrastructurii energetice și creșterea prețurilor la energie pe piețele internaționale.

Deocamdată, nici Washingtonul și nici Teheranul nu au confirmat oficial semnarea unui acord de pace.

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