Prima pagină » Știri externe » Trump, amenințat direct după criticile aduse Teheranului: „Ai grijă să nu fii eliminat tu însuți”

Trump, amenințat direct după criticile aduse Teheranului: „Ai grijă să nu fii eliminat tu însuți”

Un înalt oficial iranian l-a amenințat pe Donald Trump cu „eliminarea” după ce președintele SUA a criticat Teheranul pentru blocarea Strâmtorii Hormuz.
Trump, amenințat direct după criticile aduse Teheranului: „Ai grijă să nu fii eliminat tu însuți”
Sursa foto: Mediafax Foto
Laura Buciu
10 mart. 2026, 13:54, Știri externe

Trump a declarat luni într-o postare că va ataca Iranul „de 20 de ori mai dur” dacă Teheranul va opri comerțul pe ruta maritimă cheie din Golful Persic.

Ali Larijani, șeful Consiliului Național de Securitate al Iranului și consilier principal al liderului suprem asasinat, i-a răspuns astăzi lui Trump pe X, scriind: „Națiunea sacrificială a Iranului nu se teme de amenințările tale goale. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au putut elimina Iranul. Ai grijă să nu fii eliminat tu însuți”, potrivit Sky News.

Transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, pe care trece o cincime din petrolul mondial, s-a oprit aproape complet după ce Iranul a amenințat că va ataca orice navă care va încerca să treacă prin această zonă, ceea ce a dus la creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului și gazelor naturale.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de Univers în luna martie. Norocul și oportunitățile apar pe neașteptate!
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor