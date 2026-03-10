Trump, amenințat direct după criticile aduse Teheranului: „Ai grijă să nu fii eliminat tu însuți”

Trump a declarat luni într-o postare că va ataca Iranul „de 20 de ori mai dur” dacă Teheranul va opri comerțul pe ruta maritimă cheie din Golful Persic.

Ali Larijani, șeful Consiliului Național de Securitate al Iranului și consilier principal al liderului suprem asasinat, i-a răspuns astăzi lui Trump pe X, scriind: „Națiunea sacrificială a Iranului nu se teme de amenințările tale goale. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au putut elimina Iranul. Ai grijă să nu fii eliminat tu însuți”, potrivit Sky News.

Transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, pe care trece o cincime din petrolul mondial, s-a oprit aproape complet după ce Iranul a amenințat că va ataca orice navă care va încerca să treacă prin această zonă, ceea ce a dus la creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului și gazelor naturale.