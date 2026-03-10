Prima pagină » Politic » Câciu, analiză asupra costului războiului: Peste 6.800 mld. de dolari s-au „evaporat” din piețele internaționale în ultima săptămână

Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, spune că anunțul lui Donald Trump legat de sfârșitul războiuluii din Iran a calmat piețele, după ce peste 6.800 miliarde de dolari s-au „evaporat” din piețele internaționale în ultima săptămână.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
10 mart. 2026, 10:10, Politic

„Peste 6.800 de miliarde de dolari s-au „evaporat” din piețele internaționale în ultima săptămână. Numai „liniștirea” volatilității de ieri pe piata petrolului, pe indicii de pe Wall Street și pe dobânzile pe marile valute (euro, dolar, în special) au costat peste 2 trilioane de dolari. A fost o criză temporară de lichiditate pe piețele financiare „calmată” cu perfuzii din băncile centrale. În lume, nu este doar despre petrol, deși petrolul este cel mai important proxy pentru orice tensiune în piață. De aceea, am văzut și anunțul Președintelui Trump legat de sfârlitul razboiului din Iran. Anunț care a „calmat” piețele”, spune, marți, fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, în spatele anunțului erau în pericol cel puțin 5 economii din cele mai importante 10 economii ale lumii (două din Asia-nu China, una din Golf) dar și investiții de peste 10 trilioane de USD ale unor investitori din Golf în US.

„Lucrurile par frumoase când te uiți la poze de moment (ex: baril de petrol brent la 92 USD). Nimeni nu se întreabă cine a vândut masiv petrol aseara târziu la un preț cu 10% mai mic decât piața, reușind să scadă cotațiile! Deși răspunsul ar fi simplu de intuit: cineva (o țară) care oricum a câștigat peste 40 USD/baril, vânzând la 85 USD. La finalul zilei îți vine să răsufli ușurat! Deși… daca te uiți atent, nu s-a rezolvat nicio problemă structurală a lanțurilor de aprovizionare sau a piețelor financiare sau a economiilor. Un singur lucru rămâne, azi: inflația va crește cu cca 0,7 pp. Ce va fi mâine, vedem! Nu am ieșit din anticameră!”, adaugă Câciu.

