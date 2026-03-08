Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litrul

„Statul are pe masă 5 scenarii în funcție de cum continuă aceste evoluții. Eu le-am prezentat și ministrului de Finanțe și am discutat și cu premierul și urmează să intervenim în funcție de cum evoluează situația. Astăzi avem cea mai mare creștere a barilului de petrol săptămânală din 1983, de când sunt date care se colectează pe această piață. Este evident că va urma acest trend. Este evident că va urma acest trend. Este evident că deocamdată nu se opresc altercațiile militare în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că va trebui să intervenim. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a spus ministrul Energiei, duminică seara, la Antena 3 CNN.

Evitarea prețului de 10 lei / litru pentru carburant

Ivan mai spune că este de părere că Guvernul trebuie să ia o decizie săptămâna viitoare pentru a preîntâmpina creșterea prețului carburanților la 10 lei/litrul.

„Suntem deja hotărâți să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă. Avem mai multe scenarii, mâine o să fie discutate foarte aplicat împreună și cu ministrul de Finanțe, tocmai pentru a se efectua și în bugetul pe bugetul pe anul 2026 aceste scenarii. Eu cred că săptămâna viitoare va trebui să luăm această decizie”, a mai spus ministrul.

Potrivit ministrului, scenariile presupun ca statul să micșoreze accizele și taxele care compun aproape 70% din prețul final al carburanților, „pe o perioadă limitată de timp până când vom reveni la normal după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu”.

„Sunt țări în care avem o creștere de până la 1 leu, 1,5 lei, sub 1 leu. Noi suntem undeva la 40 de bani în plus la motorina standard și la benzina standard, comparativ cu alte state, datorită intervenției noastre directe, atât rute de aprovizionare, cât și pe zona de combatere a creșterii abuzive și nejustificate prețurilor, a speculei care a mai avut loc acum trei, cinci ani. Pot să vă dau exemplele foarte clare care vin din Germania, unde a crescut cu 1 leu, în Italia a crescut cu 1,5 lei, în Spania cu 0,46 de bani”, a precizat Ivan.