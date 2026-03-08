Prima pagină » Economic » Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litrul

Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litrul

Guvernul are pe masă cinci scenarii privind evoluția prețurilor țițeiului și motorinei și măsurile pe care trebuie să le ia pentru ca prețul să nu treacă de 10 lei litrul, spune, duminică seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sunt luate în calcul reducerea temporară a taxelor și accizelor.
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litrul
Laura Buciu
08 mart. 2026, 22:44, Economic

„Statul are pe masă 5 scenarii în funcție de cum continuă aceste evoluții. Eu le-am prezentat și ministrului de Finanțe și am discutat și cu premierul și urmează să intervenim în funcție de cum evoluează situația. Astăzi avem cea mai mare creștere a barilului de petrol săptămânală din 1983, de când sunt date care se colectează pe această piață. Este evident că va urma acest trend. Este evident că va urma acest trend. Este evident că deocamdată nu se opresc altercațiile militare în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că va trebui să intervenim. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a spus ministrul Energiei, duminică seara, la Antena 3 CNN.

Evitarea prețului de 10 lei / litru pentru carburant

Ivan mai spune că este de părere că Guvernul trebuie să ia o decizie săptămâna viitoare pentru a preîntâmpina creșterea prețului carburanților la 10 lei/litrul.

„Suntem deja hotărâți să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă. Avem mai multe scenarii, mâine o să fie discutate foarte aplicat împreună și cu ministrul de Finanțe, tocmai pentru a se efectua și în bugetul pe bugetul pe anul 2026 aceste scenarii. Eu cred că săptămâna viitoare va trebui să luăm această decizie”, a mai spus ministrul.

Potrivit ministrului, scenariile presupun ca statul să micșoreze accizele și taxele care compun aproape 70% din prețul final al carburanților, „pe o perioadă limitată de timp până când vom reveni la normal după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu”.

„Sunt țări în care avem o creștere de până la 1 leu, 1,5 lei, sub 1 leu. Noi suntem undeva la 40 de bani în plus la motorina standard și la benzina standard, comparativ cu alte state, datorită intervenției noastre directe, atât rute de aprovizionare, cât și pe zona de combatere a creșterii abuzive și nejustificate prețurilor, a speculei care a mai avut loc acum trei, cinci ani. Pot să vă dau exemplele foarte clare care vin din Germania, unde a crescut cu 1 leu, în Italia a crescut cu 1,5 lei, în Spania cu 0,46 de bani”, a precizat Ivan.

 

Citește și

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Un ucrainean a fugit de război cu un avion privat, a intrat ilegal în spațiul aerian al României și a aterizat pe un câmp, la Suceava
Libertatea
Zodiile protejate de Dumnezeu în săptămâna 9-15 martie. Au noroc la bani și sunt recompensate la locul de muncă
CSID
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor