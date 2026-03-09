Cele cinci jucătoare iraniene din Australia se află sub protecția autorităților. Trump: Anthony Albanese este implicat

UPDATE:

Guvernul Australiei va acorda azil politic pentru cinci jucătoare din echipa națională de fotbal a Iranului. Cele cinci jucătoare se află, luni, în grija poliției din Queensland, Australia, potrivit The Guardian.

Cinci membre ale echipei iraniene de fotbal feminin au fost luate sub protecția poliției din Australia după ce au refuzat să se întoarcă în țara lor de origine în urma eliminării echipei din Cupa Asiei Feminină.

Citând surse din comunitatea australiano-iraniană, ziarul Nine a precizat că femeile „beneficiau de sprijinul” poliției. „Poliția le-a dus într-un loc sigur. Este minunat, este uimitor ”, a declarat pentru publicația Nine, Hadi Karimi, un activist pentru drepturile omului din Brisbane, capitala statului Queensland.

O reacție a venit și din partea președintelui SUA, Donald Trump. Într-un nou mesaj publicat, în urmă cu puțin timp, pe rețeaua sa, Truth Social, Trump a precizat că premierul australian Anthony Albanese, este implicat activ în protejarea celor cinci jucătoare.

„Tocmai am vorbit cu prim-ministrul Anthony Albanese, din Australia, despre echipa națională feminină de fotbal a Iranului. Este implicat! Cinci dintre ele au fost deja îngrijite, iar restul sunt pe drum. Unele, însă, simt că trebuie să se întoarcă pentru că sunt îngrijorate de siguranța familiilor lor, inclusiv de amenințările la adresa acestor membri ai familiei dacă nu se întorc. În orice caz, prim-ministrul face o treabă foarte bună în această situație destul de delicată. Dumnezeu să binecuvânteze Australia!”, a declarat Donald Trump.

Trump a sugerat că le va oferi azil jucătoarelor iraniene

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că Statele Unite le vor oferi azil echipei Naționale Feminine de fotbal a Iranului. Acesta avertizează Australia că face „o greșeală umanitară teribilă” prin faptul că le permite jucătoarelor să se întoarcă în Iran.

„Australia comite o greșeală umanitară teribilă prin faptul că permite ca echipa națională feminină de fotbal a Iranului să fie forțată să se întoarcă în Iran, unde cel mai probabil vor fi ucise. Nu faceți acest lucru, domnule prim-ministru, acordați-le AZIL. Statele Unite le vor primi dacă dumneavoastră nu o veți face”, a scris, luni, președintele SUA, Donald Trump, te rețeaua sa, Truth Social.

Reamintim că 5 jucătoare ale naționalei feminine de fotbal a Iranului au părăsit cantonamentul, cerând refugiu în Australia. Jucătoarele au fost criticate, dar și amenințate în Iran, după ce au refuzat, săptămâna trecută, să cânte imnul Iranului înaintea unei partide din cadrul Cupei Asiei, competiție desfășurată în Australia.

Mesajul lui Donald Trump vine la o zi după ce fiul fostului Șah al Iranului, Reza Pahlavi, emblemă a opoziției de la Teheran – aflat în exil la Washington, a solicitat autorităților Australiene să le ofere azil jucătoarelor, în contextul în care gestul lor de a refuza intonarea imnului național în cadrul competiției de fotbal a fost interpretat ca protest față de regimul teocrat de la Teheran.