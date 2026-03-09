Australia, îndemnată să ofere azil echipei feminine de fotbal a Iranului

Australia este presată să ofere protecție echipei naționale feminine de fotbal a Iranului, după ce jucătoarele au refuzat să cânte imnul național înaintea unui meci din cadrul Cupei Asiei, disputată la Gold Coast. Gestul a fost interpretat pe scară largă ca un protest față de regimul de la Teheran.

Fiul ultimului șah cere sprijin pentru jucătoare

Printre cei care cer guvernului australian să intervină se numără Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului și una dintre figurile opoziției iraniene din exil. Stabilit de ani buni în zona Washingtonului, acesta promovează ideea unei tranziții politice în Iran, inspirată de perioada de dinaintea revoluției din 1979, inclusiv revenirea la o formă de monarhie constituțională. Acesta a avertizat că jucătoarele ar putea avea de suferit dacă se întorc în țară.

„Membrele echipei naționale feminine de fotbal a Iranului sunt supuse unor presiuni semnificative și unor amenințări constante din partea Republicii Islamice”, a spus Pahlavi, citat de Times of Israel. „Fac apel la guvernul australian să le asigure siguranța și să le ofere orice sprijin necesar”, a transmis el pe rețelele sociale.

Apelurile pentru acordarea azilului vin din partea mai multor politicieni, activiști pentru drepturile omului și personalități publice, între care și scriitoarea britanică J.K. Rowling.

„Salvați-ne fetele!”

Refuzul jucătoarelor de a cânta imnul a avut loc înaintea unui meci din turneul asiatic, la scurt timp după ce Statele Unite și Israelul au lansat operațiuni militare împotriva Iranului. Gestul a fost privit de mulți ca un act de sfidare la adresa autorităților iraniene.

Reacțiile din Iran nu au întârziat să apară. Un prezentator al televiziunii de stat a numit echipa „trădătoare în timp de război”.

În Australia, mai mulți susținători s-au adunat în fața stadionului din Gold Coast unde a jucat echipa iraniană, scandând „Schimbare de regim în Iran”, „Lăsați-le să fie libere” și „Salvați-ne fetele”.

Australia, solidară cu poporul iranian

Guvernul de la Canberra nu a precizat până acum dacă ar putea lua în calcul acordarea azilului pentru sportive. Ministrul australian de externe, Penny Wong, a declarat însă că Australia „este solidară cu poporul iranian”, iar un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Afaceri Interne a transmis că instituția „nu poate comenta situațiile individuale”.