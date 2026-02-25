Trump Tower ar putea fi construit în Australia, dar proiectul stârnește deja controverse pe Gold Coast

Grupul imobiliar Altus Property Group plănuiește edificarea complexului Trump International Hotel & Tower Gold Coast. Odată finalizată, aceasta ar reprezenta cea mai înaltă construcție de pe teritoriul australian, arată CNN.

Proiectul include un hotel cu 285 de unități de cazare, restaurante cu specific Michelin, magazine de înaltă clasă și apartamente rezidențiale. Acestea sunt evaluate la circa 5 milioane de dolari australieni fiecare. Proprietățile vor beneficia de panorame spectaculoase asupra Oceanului Pacific și a faimoasei plaje Surfers Paradise.

Momentan, documentația nu a fost înregistrată oficial la autoritatea locală din Gold Coast în vederea obținerii permiselor necesare.

Petiții și opoziție față de brand

Inițiativa a stârnit imediat dezbateri aprinse. O campanie digitală de strângere de semnături, care solicită blocarea proiectului, a reunit peste 26.000 de susținători. Organizatoarea acestei mișcări a precizat că obiecțiile nu se referă la oportunitățile de angajare generate. Ele atacă exclusiv asocierea cu numele lui Trump.

Mai mulți cetățeni locali au exprimat dorința de a evita legarea orașului de personalitatea lui Donald Trump, motivând polarizarea politică din SUA.

În contrast, edilul-șef al orașului Gold Coast, Tom Tate, și-a exprimat susținerea față de investiție. Acesta a argumentat că dezvoltarea va atrage capital semnificativ. Totodată va stimula redresarea sectorului turistic, grav afectat de criza sanitară din ultimii ani.

Oameni de afaceri locali apreciază că realizarea va întări reputația zonei ca punct de interes pentru turiști exigenți, cu atât mai mult cu cât regiunea se pregătește să găzduiască evenimentele olimpice din 2032, programate în sud-estul statului Queensland.

Trump Tower: negocieri de aproape 20 de ani

David Young, fondatorul Altus Property Group, a declarat că conceptul a luat naștere în 2007, atunci când a inițiat discuții cu Ivanka Trump pentru o potențială colaborare în Surfers Paradise. Contractul definitiv ar fi fost parafat recent, la reședința Mar-a-Lago, împreună cu Eric Trump.

Dezvoltatorul a clarificat că, deși investiția este integral australiană, denumirea Trump va fi utilizată în baza unui contract de licențiere.

În situația în care va obține undă verde din partea administrației locale, lucrările ar putea fi terminate până la competiția olimpică din 2032. Cu toate acestea, statutul de cea mai înaltă construcție australiană ar putea fi disputat de alte dezvoltări imobiliare aflate în execuție în zonă.